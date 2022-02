Fnac Darty : signe un nouveau partenariat avec Google

pour le grand public, dans une proximité culturelle et au service d'une approche résolument omnicanale.

Enrique Martinez, Directeur Général de Fnac Darty, a déclaré : « En tant qu'acteur engagé, nous aidons nos clients à éclairer leur choix. Grâce à cette collaboration avec Google, autour du cloud et de la data, inédite et pionnière sur le marché français de la distribution, nos clients vont bénéficier d'une expérience plus fluide, plus personnalisée et différenciante lors de leurs parcours d'achats en ligne. La performance de nos sites est renforcée avec une expérience web toujours plus immersive, efficace et nourrie d'intelligence artificielle. Nous accélérons ainsi notre transformation digitale et poursuivons l'exécution de notre plan Everyday ».

Thomas Kurian, Président de Google Cloud, a déclaré : Nous sommes à la fois ravis et fiers de ce nouveau partenariat autour de la data et du cloud, qui vient s'inscrire dans la logique de succès et d'innovation de la collaboration entre Google et Fnac Darty. Nos technologies marketing et cloud, centrée sur la data, d'intelligence artificielle et de machine learning doivent permettre des performances accrues, augmenter les stratégies de développement omnicanal et proposer de nouvelles expériences clients. Il s'agit de conjuguer nos approches pionnières pour définir ensemble et dès aujourd'hui le commerce et les services de demain ».

À propos de Fnac Darty

Présent dans treize pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte près de 25 000 collaborateurs, dispose à fin septembre 2021 d'un réseau multi-format de 936 magasins, dont 769 en France, et se positionne comme le 2ème acteur e-commerce en termes d'audience en France (plus de 29 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses trois sites marchands, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de près de 7,5 milliards d'euros, dont environ 29 % réalisé sur le canal Internet. Pour plus d'information : www.fnacdarty.com

À propos de Google

La mission de Google est d'organiser les informations à l'échelle mondiale dans le but de les rendre accessibles et utiles à tous. Grâce à des produits et des plateformes comme le moteur de recherche, Maps, Gmail, Android, Google Play, Google Cloud, Chrome et YouTube, Google joue un rôle important dans la vie quotidienne de milliards de personnes et est devenu l'une des entreprises les plus connues au monde. Google est une filiale d'Alphabet Inc.