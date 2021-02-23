Fnac Darty : veut réaliser au moins 30% de son CA sur le web à l'horizon 2025

23 février (Reuters) -
* FNAC-DARTY-AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2020, LE CHIFFRE
DAFFAIRES
GROUPE SÉTABLIT À 2 782M, EN HAUSSE DE +9,4% EN DONNÉES
PUBLIÉES ET +9,6% À DONNÉES COMPARABLES PAR RAPPORT À LANNÉE
DERNIÈRE
* FNAC-DARTY-CHIFFRE DAFFAIRES À 7.491 MLNS EN 2020, EN
HAUSSE
DE +1,9% EN DONNÉES PUBLIÉES ET +0,6% EN DONNÉES COMPARABLES
* FNAC-DARTY-RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DES ACTIVITÉS
POURSUIVIES
À 96 MLNS EN 2020, EN BAISSE DE -19 MLNS PAR RAPPORT À 2019
* FNAC-DARTY PROPOSE LE VERSEMENT DUN DIVIDENDE ORDINAIRE
DE
1,00 PAR ACTION AU TITRE DE LEXERCICE 2020
* FNAC-DARTY - LA TENDANCE DE CHIFFRE DAFFAIRES CUMULÉ À LA
MI-FÉVRIER 2021 EST ÉQUIVALENTE À CELLE DU 4ÈME TRIMESTRE 2020
* FNAC-DARTY PRÉVOIT DE PROCÉDER AU REMBOURSEMENT, DICI
AVRIL
2021, DU PRÊT GARANTI PAR LETAT (PGE) OBTENU EN AVRIL DERNIER
AUPRÈS DES BANQUES
* FNAC DARTY ANNONCE SON NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE EVERYDAY,
QUI
VISE UNE GÉNÉRATION RÉCURRENTE DE CASH-FLOW LIBRE OPÉRATIONNEL
AVEC UN OBJECTIF DE 240 M EN 2025 ET UN RETOUR AUX ACTIONNAIRES
DÈS CETTE ANNÉE
* FNAC DARTY- PLUS DE 50% DE LENVELOPPE DES INVESTISSEMENTS
DU
GROUPE SUR LA PÉRIODE DU PLAN SERA DÉDIÉE AU SOUTIEN DE LA
CROISSANCE DU DIGITAL
* FNAC DARTY ENTEND RÉALISER, À HORIZON 2025, AU MOINS 30%
DU
CHIFFRE DAFFAIRES DU GROUPE SUR LE WEB
* FNAC DARTY PREVOIT DE DEVELOPPER SON OFFRE EN DIRECTION DE
PRODUITS PLUS DURABLES
* FNAC DARTY ÉTUDIERA CHAQUE ANNÉE, DE FAÇON OPPORTUNISTE,
LA
POSSIBILITÉ DE RÉALISER UNE DISTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE AUX
ACTIONNAIRES SOUS FORME DE DIVIDENDE EXCEPTIONNEL OU DE RACHAT
DACTIONS
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(Rédaction de Paris)