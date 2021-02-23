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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Fnac Darty    FNAC   FR0011476928

FNAC DARTY

(FNAC)
  Rapport
Cours en temps réel. Temps réel Euronext Paris - 23/02 17:35:21
47.18 EUR   -0.34%
18:10FNAC DARTY : Présentation plan stratégique
PU
18:10FNAC DARTY : Présentation des résultats 2020
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Fnac Darty : veut réaliser au moins 30% de son CA sur le web à l'horizon 2025

23/02/2021 | 17:56
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23 février (Reuters) -

* FNAC-DARTY-AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2020, LE CHIFFRE DAFFAIRES GROUPE SÉTABLIT À 2 782M, EN HAUSSE DE +9,4% EN DONNÉES PUBLIÉES ET +9,6% À DONNÉES COMPARABLES PAR RAPPORT À LANNÉE DERNIÈRE

* FNAC-DARTY-CHIFFRE DAFFAIRES À 7.491 MLNS EN 2020, EN HAUSSE DE +1,9% EN DONNÉES PUBLIÉES ET +0,6% EN DONNÉES COMPARABLES

* FNAC-DARTY-RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES À 96 MLNS EN 2020, EN BAISSE DE -19 MLNS PAR RAPPORT À 2019

* FNAC-DARTY PROPOSE LE VERSEMENT DUN DIVIDENDE ORDINAIRE DE 1,00 PAR ACTION AU TITRE DE LEXERCICE 2020

* FNAC-DARTY - LA TENDANCE DE CHIFFRE DAFFAIRES CUMULÉ À LA MI-FÉVRIER 2021 EST ÉQUIVALENTE À CELLE DU 4ÈME TRIMESTRE 2020

* FNAC-DARTY PRÉVOIT DE PROCÉDER AU REMBOURSEMENT, DICI AVRIL 2021, DU PRÊT GARANTI PAR LETAT (PGE) OBTENU EN AVRIL DERNIER AUPRÈS DES BANQUES

* FNAC DARTY ANNONCE SON NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE EVERYDAY, QUI VISE UNE GÉNÉRATION RÉCURRENTE DE CASH-FLOW LIBRE OPÉRATIONNEL AVEC UN OBJECTIF DE 240 M EN 2025 ET UN RETOUR AUX ACTIONNAIRES DÈS CETTE ANNÉE

* FNAC DARTY- PLUS DE 50% DE LENVELOPPE DES INVESTISSEMENTS DU GROUPE SUR LA PÉRIODE DU PLAN SERA DÉDIÉE AU SOUTIEN DE LA CROISSANCE DU DIGITAL

* FNAC DARTY ENTEND RÉALISER, À HORIZON 2025, AU MOINS 30% DU CHIFFRE DAFFAIRES DU GROUPE SUR LE WEB

* FNAC DARTY PREVOIT DE DEVELOPPER SON OFFRE EN DIRECTION DE PRODUITS PLUS DURABLES

* FNAC DARTY ÉTUDIERA CHAQUE ANNÉE, DE FAÇON OPPORTUNISTE, LA POSSIBILITÉ DE RÉALISER UNE DISTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE AUX ACTIONNAIRES SOUS FORME DE DIVIDENDE EXCEPTIONNEL OU DE RACHAT DACTIONS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur [ ] (Rédaction de Paris)


© Reuters 2021
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CA 2020 7 472 M 9 075 M -
Résultat net 2020 61,7 M 74,9 M -
Dette nette 2020 988 M 1 200 M -
PER 2020 16,5x
Rendement 2020 -
Capitalisation 1 256 M 1 525 M -
VE / CA 2020 0,30x
VE / CA 2021 0,29x
Nbr Employés 21 693
Flottant 62,6%
Graphique FNAC DARTY
Durée : Période :
Fnac Darty : Graphique analyse technique Fnac Darty | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique FNAC DARTY
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 8
Objectif de cours Moyen 56,80 €
Dernier Cours de Cloture 47,34 €
Ecart / Objectif Haut 35,2%
Ecart / Objectif Moyen 20,0%
Ecart / Objectif Bas -0,72%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Enrique Martinez Ballesteros Chief Executive Officer & Director
Jean-Brieuc-Pierre Le Tinier Group Chief Financial Officer & Secretary
Jacques Veyrat Chairman
Olivier Theulle Director-Operations & Information Systems
Carole Gabriella Ferrand Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
FNAC DARTY-10.17%1 525
WESFARMERS LIMITED4.42%47 207
MAGAZINE LUIZA S.A.-2.81%28 638
FIVE BELOW, INC.8.75%10 632
CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED2.44%6 331
RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.19.48%6 297
RUBRIQUES
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