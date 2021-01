Fnac Darty : vise une légère croissance du CA en 2021

Le chiffre d'affaires du Groupe serait d'environ 7 490 millions d'euros en 2020 et afficherait une croissance d'environ +0,6% en données comparables et +1,9% en données publiées par rapport à 2019.



' Cette solide croissance des ventes en 2020 a été portée par la forte dynamique des produits d'électroménager et des produits techniques tels que les segments liés au travail à domicile et la télévision ' indique le groupe.



En 2020, le taux de marge brute atteindrait 29,2%, en retrait d'environ -120 points de base par rapport à 2019. Le Groupe devrait générer un Résultat opérationnel courant estimé à 210 millions d'euros en 2020. Le Cash-flow libre opérationnel devrait s'établir autour de 190 millions d'euros, en croissance par rapport à 2019.



Fnac Darty vise une légère croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant en 2021 par rapport à 2020.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.