Publication du rapport de la FEVAD

Fnac et Darty, enseignes les plus plébiscitées au cours du 2ème trimestre, avec une croissance du trafic d'audience en très forte accélération :

Confirmation de la pertinence du modèle omnicanal

La Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) a publié, en ce début de semaine, le chiffre d'affaires du e-commerce pour le 2ème trimestre en hausse de +5,3% à 25,9 milliards d'euros. Les plateformes e-commerce des enseignes omnicanales ont le plus accéléré ce trimestre avec une progression de leurs ventes de +83%. Parmi les enseignes omnicanales, Fnac.com et Darty.com, 2ème sites e-commerce en termes d'audience, ont été les plus plébiscités et ont enregistré la plus forte accélération de la croissance du trafic d'audience couvrant 44%* de la population française, en hausse de près de 10 points par rapport à l'an dernier. Fnac Darty voit ainsi récompenser sa stratégie d'investissement long terme dans sa transformation digitale et omnicanale.

Par ailleurs, la poursuite de la reprise de la consommation, comme l'attestent les données Banque de France pour les mois de juillet et d'août, permet à Fnac Darty d'afficher également une bonne performance de son activité en ligne et en magasins et, ainsi, de compenser une partie des pertes engendrées par la crise du COVID-19.

Le Groupe est focalisé sur son exécution commerciale pour assurer les grands évènements commerciaux du 2ème semestre et demeure optimiste et confiant dans la qualité de sa performance opérationnelle mais reste prudent quant aux incertitudes économiques et sanitaires sur la fin de l'année, notamment sur le 4ème trimestre, période décisive pour le Groupe. Fnac Darty communiquera le chiffre d'affaires détaillé du 3ème trimestre le 21 octobre après bourse. A date, Fnac Darty confirme ne pas être en mesure de donner des objectifs financiers pour l'année 2020.

* Couverture France mensuelle cumulée pour les 2 sites avec Fnac : 27,5% et Darty : 16,5% - source FEVAD

CONTACTS ANALYSTES / INVESTISSEURS Marina Louvard marina.louvard@fnacdarty.com +33 (0)1 72 28 17 08 Audrey Bouchard audrey.bouchard@fnacdarty.com +33 (0)1 55 21 59 25 PRESSE leo.le.bourhis@fnacdarty.com Léo Le Bourhis +33 (0)1 55 21 57 10

1