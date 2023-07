Fnac Darty est le n° 1 français de la distribution de produits culturels et de loisirs. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles : - distribution de produits culturels, informatiques et électroniques grand public : livres, jouets, consoles de jeux, disques de musique, téléphones, produits informatiques (ordinateurs, tablettes, périphériques, logiciels, etc.), produits hi-fi (télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs et enregistreurs de DVD), appareils photos et caméscopes, baladeurs MP3, films DVD, appareils électroménagers, etc. L'activité est assurée à travers un réseau de magasins (détention, à fin 2022, de 987 points de vente, dont 826 en France et en Suisse) et par le biais d'Internet ; - vente de services de développement de photos ; - distribution de billets de spectacles : concerts, pièces de théâtre, opéras, expositions, cirques, musées, etc. ; - vente de voyages (Fnac Voyages). La répartition géographique du CA est la suivante : France et Suisse (83,2%), Péninsule Ibérique (9%) et Benelux (7,8%).

Secteur Détaillant ordinateurs et électroniques