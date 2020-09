Miliboo annonce le lancement du 1er canapé connecté au monde : une innovation « Made in France » distribué en avant-première chez Fnac et Darty grâce à un partenariat privilégié

Communiqué de presse Paris, le 24 septembre 2020 MILIBOO ANNONCE LE LANCEMENT DU 1er CANAPÉ CONNECTÉ AU MONDE : UNE INNOVATION « MADE IN FRANCE » DISTRIBUÉE EN AVANT-PREMIÈRE CHEZ FNAC ET DARTY GRÂCE À UN PARTENARIAT PRIVILÉGIÉ Miliboo, la marque digitale d'ameublement design, confirme son positionnement innovant et avant- gardiste en annonçant le lancement de son canapé connecté made in France, le 1er à proposer une expérience home cinéma 4D inédite depuis son salon ! Forte de son ADN Tech insufflé par son fondateur et à l'écoute permanente de l'évolution du secteur de l'habitat et des nouveaux usages des consommateurs, Miliboo crée en 2018 sa filiale Miliboo Connected®. Elle conçoit et designe du mobilier connecté adapté à l'habitat de demain avec pour objectif de faciliter le quotidien, que les acteurs de la distribution, de la Tech et les consommateurs ont immédiatement plébiscité pour ses innovations inédites et fonctionnelles. En 2019, le succès se confirme à nouveau lorsque Miliboo dévoile le prototype de son canapé connecté au CES de Las Vegas. Récompensé du Prix CES® 2019 de l'innovation dans la catégorie Smart Home, le smart sofa de Miliboo s'est rapidement fait remarquer par les équipes de Fnac Darty. Ces dernières, tournées depuis toujours vers l'innovation et le digital, l'ont d'ailleurs sélectionné pour intégrer l'édition 2019 de « l'appartement du futur » dans le cadre d'une expérience home cinéma 4D sensorielle sans précédent. Une commercialisation via un partenariat de distribution fort avec les enseignes Fnac et Darty Après cette première collaboration réussie, Miliboo Connected® et Fnac Darty ont naturellement noué un partenaire commercial. Les enseignes Fnac et Darty distribuent désormais le canapé connecté en avant-première sur ses sites e-commerce via les rubriques « Mobilier » et « Objets connectés ». Les clients des enseignes pourront également retrouver ce sofa innovant, dans un premier temps, dans 6 magasins phares* de son réseau de distribution et le tester en live, créant ainsi une attraction web to store.

Les objets connectés sont une ligne de produits à fort potentiel pour le groupe, qui répond à une demande réelle du marché . Grâce à notre partenariat privilégié avec Miliboo, Fnac Darty commercialisera un produit innovant en avant-première dont la technologie lui permet d'interagir avec l'ensemble des autres produits connectés de la maison et mettre ainsi en valeur d'autres marques avec lesquelles nous travaillons. Côté expérientiel, cette innovation, par ses capacités « son » et vibrations », nous permet d'offrir à nos clients une immersion renforcée que ce soit dans les activités vidéo ou gaming » déclare Olivier Garcia, directeur produits pour Fnac Darty. Côté Miliboo, cette collaboration commerciale inédite permet de multiplier la visibilité web et physique de la marque à travers l'ensemble du territoire auprès d'une population ciblée et de bénéficier d'une force de frappe commerciale majeure. Le canapé connecté est également disponible sur miliboo.com. Simplicité d'usage pour des possibilités infinies Imaginé par Guillaume Lachenal, le fondateur de Miliboo, et développé par une équipe d'ingénieurs en interne, le canapé connecté est fabriqué et assemblé en France, chez l'un des fabricants partenaires de Miliboo. Proposé en 3 tailles et 2 coloris différents, le smart sofa Miliboo Connected® associe le meilleur de la Tech au confort et au design made in France. Pensé comme un home cinéma 4D , il fait vivre pour la première fois une expérience sensorielle totale et unique. L'image 3D crève l'écran et simultanément le son secoue le « spectateur » qui vit une expérience totalement immersive depuis chez lui. Celle-ci est possible grâce à différents systèmes et éléments tels que le système de vibration interactif de l'assise, un subwoofer de 600 watts, 2 haut-parleurs de 50 watts RMS stéréo intégrés, le protocole Bluetooth 4.0 et un amplificateur de son. Installé à la base du canapé, l'éclairage LED est réglable en intensité et en couleur pour changer d'ambiance selon son humeur ou ses envies. Plateforme interactive de contrôle de la maison et assistant vocal

Les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d'Amazon sont initialement intégrés dans l'accoudoir et grâce à l'application Miliboo Connected, l'utilisateur pilote ainsi l'intégralité de sa maison : ouvrir et fermer les volets ou la porte du garage, allumer la lumière, accéder à sa plateforme de cinéma en ligne favorite, piloter sa smart TV… L'application est téléchargeable gratuitement. Également intégré dans l'accoudoir, un chargeur à induction sans fil Qi permet à l'utilisateur de charger son smartphone sans bouger et gagner ainsi en confort et sérénité.

Nous sommes fiers de pouvoir proposer notre canapé connecté au plus grand nombre, grâce à un partenariat avec Fnac Darty. Le succès remporté au CES 2019 de las Vegas et la confiance immédiate que nous a accordée Fnac Darty, nous encourage à poursuivre dans cette voie. Notre ambition est de répondre à de nouveaux usages, exigences et besoins, de simplifier le quotidien des utilisateurs, et de faire de la maison connectée une réalité accessible à tous. Nous sommes d'autant plus satisfaits de proposer un produit conçu et fabriqué en France ! », déclare Guillaume Lachenal, fondateur et CEO de Miliboo.

Le canapé connecté Miliboo Connected existe en 3 tailles : fauteuil, canapé 2-3ou 3-4places toutes disponibles en coloris gris clair ou gris foncé. Prix public à partir de 2759 €- Frais de livraison inclus. *les 6 magasins concernés : Paris Saint-Lazare, Paris Ternes , La Défense, Parly2, Bordeaux et Nice. Toutes les informations techniques et pratiques sur : https://www.miliboo.com/canape- connecte.html Visuels sur demande : communication@miliboo.com À propos de Miliboo Créé en 2007, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24à 72henFrance. Avec plus de 2 800 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses deux « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes de meubles pour toute la maison. Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant d'un entrepôt à Fos-sur-Mer (13) opéré par un prestataire extérieur, la société est commercialement présente dans 8 pays d'Europe. Miliboo et ses filiales emploient une soixantaine de salariés. La société a réalisé près de 30 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2019-20 (clôture au 30 avril 2020), en hausse de plus de 30% par rapport à l'exercice précédent. Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).

Contacts presse : Miliboo : Florence Calba - f.calba@miliboo.com- 06 09 18 13 61 Fnac Darty : Alexandra Rédin - alexandra.redin@fnacdarty.com- 06 66 26 05 18

