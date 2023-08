FNM SpA est une société holding basée en Italie dont l'activité principale est la fourniture de services de transport ferroviaire. La société structure son activité en trois secteurs principaux : Holding, Gestion des infrastructures ferroviaires et Transport routier de passagers. Le secteur Holding comprend la fourniture de services comptables, l'administration du personnel, le soutien au développement de projets, le conseil commercial et juridique, la gestion des achats, des appels d'offres et des contrats, la gestion des ressources humaines et les services de communication, entre autres. Dans le secteur de la gestion des infrastructures ferroviaires, la société est active dans la gestion, la maintenance et la construction d'installations pour le transport ferroviaire de passagers dans la région de Lombardie, en Italie. Dans le secteur du transport routier de passagers, elle fournit des services de transport public par autobus dans les provinces de Varèse, Côme et Brescia, en Italie.