(Alliance News) - FNM Spa a annoncé jeudi que le conseil régional a approuvé le texte contractuel relatif à la mise à jour du contrat de service entre Ferrovienord Spa et la Région Lombardie en vigueur pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.

La révision était nécessaire afin d'ajuster certaines parties du contrat de service en référence à des aspects spécifiques concernant principalement les études de mise à niveau et de valorisation du réseau et des actifs immobiliers, la valorisation des zones de gare sous-utilisées/disponibles ou désaffectées, la préservation, la protection et la valorisation du patrimoine historique du chemin de fer et l'inclusion parmi les annexes du contrat de service du " Free loan scheme for the use of railway rolling stock " en application du régime contractuel déjà établi entre Ferrovienord et la société de chemin de fer (Trenord).

Ces amendements ne génèrent pas de changements significatifs au niveau de la contrepartie contractuelle.

La mise à jour établit qu'à partir du 1er janvier 2024, l'entretien cyclique du matériel roulant sera financé directement par la région Lombardie en versant à Ferrovienord le montant prévu annuellement sur la base de la planification pluriannuelle des coûts d'entretien définie par Trenord, et que Ferrovienord paiera ensuite les coûts à Trenord une fois qu'elle aura obtenu les preuves nécessaires des dépenses encourues.

Les montants de 15 millions d'euros en 2024 et 2025, 47 millions d'euros par an de 2026 à 2032 et 20 millions d'euros en 2033 ont été réservés au financement des travaux de maintenance cyclique prévus.

FNM a clôturé la journée de jeudi dans le rouge, avec une baisse de 0,9 %, à 0,46 euro par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

