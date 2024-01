(Alliance News) - FNM SPa a annoncé lundi qu'elle avait décidé d'acquérir 80 % de Viridis Energia Spa auprès de Lagi Energia 2006 Srl et HNF Spa, qui en détiennent respectivement 55,7 % et 33,3 %.

Viridis est un producteur indépendant d'électricité dont le portefeuille de centrales se compose d'environ 47 MW de centrales déjà opérationnelles situées dans le nord et le centre de l'Italie - dont 45 MW photovoltaïques et 2 MW de biogaz -, d'environ 7 MW de centrales photovoltaïques en construction, qui devraient entrer en production début 2024, et de 16 MW de centrales photovoltaïques prêtes à être construites, c'est-à-dire entièrement autorisées et prêtes à être construites. Environ 95 % des centrales déjà opérationnelles bénéficient de tarifs de rachat pour soutenir la production d'énergie renouvelable, le reste de la capacité de production vend de l'énergie sur la base des prix du marché.

L'entrée dans le secteur de la production d'énergie renouvelable renforce également les objectifs environnementaux du plan stratégique 2021-2025, qui envisage des investissements dans des projets énergétiques innovants, et permet au groupe FNM de contribuer davantage aux objectifs de l'Agenda 2030 ainsi qu'à la transition énergétique du pays, conformément à des stratégies similaires mises en œuvre par d'autres opérateurs de marché comparables.

Le prix total qui devrait être payé à la clôture est de 59,2 millions d'euros pour l'acquisition de la participation de 80 % dans Viridis et comprend une partie à titre d'avance sur le complément de prix convenu pour le développement d'un portefeuille de centrales, à réaliser dans les six ans suivant la clôture. Le prix d'acquisition est calculé sur la base des comptes consolidés de Viridis référencés au périmètre de la transaction au 30 juin - qui font apparaître un chiffre d'affaires de 8,5 millions d'euros, un Ebitda de 4,9 millions d'euros et une situation financière nette de 16,2 millions d'euros -, diminués des éventuels ajustements de NFP intervenus entre le 30 juin 2023 et la date de clôture, et pouvant faire l'objet d'ajustements supplémentaires à l'issue de la due diligence actuellement en cours. Après la clôture, l'impact de la transaction n'affectera pas le profil de risque du groupe.

L'offre ferme devrait être signée d'ici le 16 janvier, tandis que l'exécution de l'accord de vente et d'achat, qui sera soumis aux activités habituelles de diligence raisonnable et aux conditions préalables typiques de ce type de transaction, est prévue d'ici le 19 février 2024.

L'action de FNM a clôturé lundi en baisse de 0,5 % à 0,45 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

