Fobi AI Inc. est une société canadienne spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) et l'intelligence des données. La société opère dans le secteur de la technologie et vend des logiciels en tant que service (SaaS), en revendant, en référençant et en octroyant des licences pour sa technologie à des concédants de licence. La société permet aux entreprises d'agir, d'exploiter et de monétiser leurs données clients en favorisant des expériences clients personnalisées et basées sur les données. La société fournit des solutions, telles que des données, des passes de portefeuille, une plateforme de coupons et des services de marketing. Sunflora est un détaillant mondial de produits de santé et de bien-être aux États-Unis. Ses plates-formes de portefeuilles offrent des expériences numériques personnalisées directement par le biais du portefeuille mobile. Les applications de portefeuille sont utilisées pour sauvegarder des passes numériques tels que des coupons, des cartes de membre et des billets d'événements, ainsi que des moyens de paiement tels que des cartes de crédit. Ses services de marketing comprennent la rédaction, la rédaction d'articles de blog, la production de vidéos, la production de podcasts, l'édition de photos, etc. Elle propose également une plateforme de gestion de coupons Qples SaaS.

Secteur Logiciels