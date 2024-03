FOCUS ENTERTAINMENT est l'un des leaders européens de l'édition et du développement de jeux vidéo. Editeur de licences fortes telles que, A Plague Tale, Atomic Heart, Evil West, The Surge et SnowRunner, sa vocation est d'accompagner les studios français et internationaux de premier plan dans le développement, le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. FOCUS ENTERTAINMENT réalise 95% de ses ventes à l'international. Le Groupe a réalisé en 2022- 23 un chiffre d'affaires de 194,1 millions d'euros.

Basé à Francfort (Allemagne), DECK13 INTERACTIVE est l'un des studios de développement leaders en Allemagne, renommé pour des IPs emblématiques tels que The Surge et Atlas Fallen, tous deux publiés par FOCUS ENTERTAINMENT. DECK13 INTERACTIVE a également publié deux succès indépendants maintes fois récompensés, CrossCode et Chained Echoes, via son label : DECK13 SPOTLIGHT.

"Lars est un leader passionné doté d'une expérience approfondie et d'une connaissance de l'industrie, de ses talents et de son évolution," a déclaré Geoffroy Sardin, Directeur Général Adjoint de FOCUS ENTERTAINMENT. "Fort de son expertise en production et publishing, il dispose de toutes les compétences nécessaires pour piloter le studio de création DECK13 INTERACTIVE, tout en s'appuyant sur la force de nos équipes. Il jouera un rôle clé en donnant à ces dernières les moyens de développer des expériences mémorables et de constamment dépasser les attentes de nos communautés."

Disclaimer

Focus Home Interactive SA published this content on 12 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 March 2024 18:11:03 UTC.