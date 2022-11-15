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    ALFOC   FR0012419307

FOCUS ENTERTAINMENT

(ALFOC)
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18:23Focus Entertainment : Document AMF CP. 2022DD871811
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Focus Entertainment : Document AMF CP. 2022DD871811

15/11/2022 | 18:23
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2022DD871811

14 novembre 2022

FR0012419307 - DD154131

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Irit Hillel, Director

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : FOCUS ENTERTAINMENT

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 10 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 44.5000 Euro

VOLUME : 71.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 44.5000 Euro

VOLUME : 71.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 14 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Focus Home Interactive SA published this content on 15 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 November 2022 17:21:03 UTC.


© Publicnow 2022
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Tréso. nette 2022 17,2 M 17,7 M -
PER 2022 32,8x
Rendement 2022 -
Capitalisation 292 M 302 M -
VE / CA 2022 2,01x
VE / CA 2023 1,87x
Nbr Employés 301
Flottant 49,1%
Graphique FOCUS ENTERTAINMENT
Durée : Période :
Focus Entertainment : Graphique analyse technique Focus Entertainment | Zone bourse
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Tendances analyse technique FOCUS ENTERTAINMENT
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Nombre d'Analystes 5
Dernier Cours de Clôture 45,30 €
Objectif de cours Moyen 56,80 €
Ecart / Objectif Moyen 25,4%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Christophe Nobileau Chairman-Management Board & CEO
Laure dHauteville Group Chief Financial Officer
Fabrice Larue Chairman-Supervisory Board
Frank Theodore Sagnier Chairman
Cyril Labordrie Technical Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
FOCUS ENTERTAINMENT-7.55%302
MICROSOFT CORPORATION-26.53%1 800 628
DASSAULT SYSTÈMES SE-28.63%50 720
SYNOPSYS INC.-10.26%50 565
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.-9.88%46 066
ATLASSIAN CORPORATION-64.60%34 485