Focus Entertainment : la Bourse salue un nouveau rachat

Focus Entertainment progresse en Bourse ce lundi après avoir officialisé l'acquisition, auprès du groupe de jeux vidéo néerlandais M2H, de la majorité du capital du studio WW1 Game Series.



L'éditeur français précise que Jos Hoebe, fondateur et directeur créatif de WW1 Game Series, détiendra les 33,33% restants du capital et continuera de diriger le studio, appelé à poursuivre son activité sous le nom de 'BlackMill Games'.



Basé aux Pays-Bas et composé d'une quinzaine de créateurs, WW1 Game Series crée des jeux de guerre inspirés des batailles de la première guerre mondiale.



Après Verdun en 2015, puis Tannenberg en 2017, la franchise - qui revendique des millions de ventes - a prévu le lancement d'un nouvel opus, Isonzo, qui sortira le 13 septembre sur PC et consoles.



WW1 Game Series est le sixième studio de développement à rejoindre le groupe Focus.



Son acquisition devrait être légèrement contributive sur l'exercice 2022/2023.



Vers 12h15, Focus Entertainment progressait d'environ 2% dans un marché parisien en hausse d'environ 1,2%.



