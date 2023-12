Focus Entertainment : le titre décroche après les semestriels

Le 15 décembre 2023 à 12:24

Le groupe de jeux vidéo Focus Entertainment décroche de plus de 30% vendredi à la Bourse de Paris suite à la publication de résultats semestriels ayant déçu les analystes.



Focus a réalisé un chiffre d'affaires en progression de 30%, à 85 millions d'euros, sur le semestre clos au 30 septembre, avec un résultat brut d'exploitation (Ebita) en perte de 1,5 millions d'euros, à comparer avec un bénéfice de 10,9 millions d'euros au premier semestre de l'exercice précédent.



Dans un communiqué, la société explique que la déception sur les ventes de son jeu d'action-aventure Atlas Fallen a affecté sa rentabilité au cours du semestre.



Le résultat net part du groupe s'est également inscrit en perte, à -11,5 millions d'euros, à comparer avec un profit de 1,4 millions d'euros au premier semestre 2022/2023.



Dans une note de réaction, les analystes d'Euroland évoquent des résultats 'en dessous de leurs attentes' et abaissent en conséquence leur objectif de cours à 27 euros, contre 49 euros précédemment, tout en conservant leur recommandation d'achat.



S'ils disent anticiper une second semestre 'sans reflet' du fait de l'absence de nouvelles sorties, les professionnels disent aussi s'attendre à un 'très fort exercice 2024/2025'.



Chez Oddo BHF, qui abaisse également sa cible de 37 à 27 euros tout en restant à 'surperformance', on estime que la sortie de Banishers, prévue au mois de février, sera 'cruciale' pour l'atterrissage en termes de trésorerie.



Suite à ces commentaires, l'action dévissait de 30% vendredi en fin de matinée, ce qui porte à près de 70% ses pertes depuis le début de l'année.



