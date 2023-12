Focus : création d'une plateforme dans l'audiovisuel

Focus Entertainment a annoncé mardi la création d'une plateforme audiovisuelle baptisée 'Scripteam', avec l'objectif de développer des films et des séries tirés de son univers de jeux vidéo.



Le groupe parisien a annoncé hier soir avoir pris des participation dans deux studios de production audiovisuelle expérimentés, Make it Happen Studio à hauteur de 65% et Marvelous Productions à 66,7%.



Focus explique vouloir être ainsi en mesure d'adapter les propriétés intellectuelles développées et détenues en propre en séries ou longs métrages ou à l'inverse concevoir des jeux vidéo basés sur des séries et films produits par Scripteam.



Scripteam est par ailleurs appelée à devenir une réelle plateforme en mettant à disposition de nouveaux services pour les studios de développement co-détenus par Focus.



Parallèlement, Marvelous Productions et Make It Happen Studio continueront à produire des projets autonomes.



La consolidation des deux entités, qui interviendra le 15 décembre, contribuera à hauteur de 1,5 million d'euros d'Ebita d'ici à la fin mars en raison d'une activité dense avec la sortie de trois films.



La livraison d'oeuvres s'annonce en revanche moins dense sur l'exercice 2024/2025.



Focus détiendra 88,8% de Scripteam, les 11,2% restant étant détenus par des dirigeants de Marvelous et de Make it Happen Studio, ainsi que par Jérôme Pédron, le manager de Scripteam.



Ces projets étaient accueillies sans effusion à la Bourse de Paris, où l'action Focus Entertainment reculait de 0,9% mardi dans les premiers échanges.



