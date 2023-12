Focus Entertainment est spécialisé dans l'édition de jeux vidéo destinés aux PC et aux consoles. La société accompagne les studios de développement dans le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. Focus Entertainment dispose de licences à succès telles que The Surge, Vampyr, ou A Plague Tale : Innocence. La commercialisation des produits est assurée via des plateformes de téléchargement et par le biais de distributeurs.

Secteur Logiciels