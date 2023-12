Focus Graphite Inc. est une société canadienne d'exploration avancée. La société est engagée dans l'exploration et le développement de gisements de graphite lamellaire situés au Québec, Canada. Ses projets sont ceux du Lac Knife et du Lac Tetepisca. Le projet Lac Knife est un gisement de graphite lamellaire cristallin à haute teneur situé dans le nord-est du Québec, à environ 27 kilomètres (km) au sud de Fermont. La propriété comprend environ 57 claims miniers couvrant 29 863 hectares. Le projet Lac Tetepisca comprend deux propriétés, Lac Tetepisca et Lac Tetepisca Nord. Ces propriétés sont situées dans la région du réservoir Manicouagan Sud-Ouest de la Côte-Nord du Québec, à environ 234 km au nord-nord-ouest de la ville de Baie-Comeau, une ville industrielle située à l'endroit où la rivière Manicouagan croise la rive nord du fleuve Saint-Laurent dans la Côte-Nord, au Québec. Ses propriétés forment un bloc d'environ 115 claims, couvrant 6 000 hectares dans le corridor graphitique Manicouagan-Ouest.

