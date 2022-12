Focus Graphite : annonce des placements privés d'actions accréditives et d'unités non accréditives sans intermédiaire

OTTAWA, ONTARIO, 23 décembre 2022 - Focus Graphite Inc. (TSXV : FMS) (la « Société » ou « Focus Graphite ») a annoncé aujourd'hui son intention de réaliser un placement privé sans courtier d'un maximum de 500 000 unités (les « Unités ») de la Société à un prix de 0,40 $ par unité (le « Prix d'Offre ») pour un produit brut total pour la Société pouvant atteindre 200 000 $ (l'« Offre ») et jusqu'à 987 692 actions ordinaires émises sur une base accréditive (les « Actions Accréditives » ) de la Société au prix de 0,65 $ par Action Accréditive (le « Prix de l'Offre Accréditive ») pour un produit brut total revenant à la Société pouvant atteindre 642 000 $ (l'« Offre Accréditive » et lorsqu'elle est référencée avec l'Offre , les « Offres »).

Chaque Unité sera composée d'une action ordinaire (une « Action Ordinaire ») du capital de la Société et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire non transférable (chaque bon de souscription entier, un « Bon de Souscription ») de la Société. Chaque Bon de Souscription émis dans le cadre de l'Unité permettra à son porteur d'acquérir une Action Ordinaire à un prix d'exercice par Action Ordinaire de 0,65 $ pendant une période de 12 mois à compter de la clôture de l'Offre (la « Date de Clôture »).

Le produit net de l'Offre sera utilisé pour les opérations existantes et les besoins généraux en fonds de roulement. Le produit net de l'Offre Accréditive sera utilisé pour soutenir le programme de forage Tétépisca de la Société.

Les Offres devraient être clôturées en tranches, la première tranche devant être clôturée le plus tôt possible sous réserve de certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, l'obtention de toutes les approbations nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Les Unités et les Actions Accréditives seront vendues dans le cadre d'un placement privé à des investisseurs qualifiés conformément à la dispense « investisseur qualifié » ou à d'autres dispenses des exigences de prospectus disponibles et convenues. Les Unités et les Actions Accréditives, y compris tous les titres sous-jacents de celles-ci, auront une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date d'émission. Aucune commission d'intermédiaire n'est payable sur les Offres.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois d'une telle juridiction.

Focus Graphite annonce également que lors de son assemblée annuelle et extraordinaire tenue le 19 mai 2022, les actionnaires ont approuvé un amendement visant à augmenter le nombre d'options disponibles en vertu du régime d'options d'achat d'actions à 11 033 278.

À propos de Focus Graphite inc.

Focus Graphite Inc. est une société d'exploration et d'exploitation minière avancé dont l'objectif est de produire du concentré de graphite dans son gisement de graphite en paillettes Lac Knife, détenu en propriété exclusive, situé à 27 km au sud de Fermont, au Québec. Dans un deuxième temps, Focus Graphite vise répondre aux intérêts des acteurs québécois de la transformation au sein de la province et ajouter de la valeur pour ses actionnaires. Focus évalue la faisabilité de produire des produits en graphite à valeur ajoutée, y compris du graphite sphérique de qualité batterie.

Focus Graphite est une société de développement d'exploitation minière de graphite axée sur la technologie, dont la vision est de créer une valeur actionnariale durable et à long terme. Focus détient également une participation importante dans le développeur d'applications de graphène Grafoid Inc.

Pour plus d'informations sur Focus Graphite, veuillez visiter www.focusgraphite.com.

Contact:

Judith Mazvihwa-Maclean

Chef des finances

613-581-4040

jmazvihwa@focusgraphite.com

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir certaines informations et déclarations prospectives, y compris, sans s'y limiter, la clôture des Offres, des déclarations concernant l'utilisation du produit et la capacité de la société à obtenir les approbations nécessaires de la Bourse de croissance TSX. Toutes les déclarations incluses dans le présent document, autres que les déclarations de faits historiques, sont des informations prospectives et ces informations impliquent divers risques et incertitudes. Rien ne garantit que ces informations s'avéreront exactes, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces informations. Une description des hypothèses utilisées pour élaborer ces informations prospectives et une description des facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des informations prospectives se trouvent dans les documents d'information de Focus Graphite sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.