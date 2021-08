Focus Home Interactive : A proximité d'un niveau clé en données hebdomadaires 09/08/2021 | 11:07 Nicolas Chéron 09/08/2021 | 11:07 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 46€ | Objectif : 54€ | Stop : 41.4€ | Seuil d'invalidation : 53€ | Potentiel : 17.39% Le titre Focus Home Interactive présente une configuration technique intéressante dans une optique à moyen terme. En effet, le support des 33.9 EUR ressort comme une zone pertinente en données hebdomadaires pouvant contenir les vélléités baissières.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 46 € pour viser les 54 €. Synthèse Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.

L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Sous-secteur Logiciels - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. FOCUS HOME INTERACTIVE -21.81% 378 MICROSOFT CORPORATION 29.63% 2 175 260 SEA LIMITED 54.30% 158 757 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, .. 13.64% 113 876 ATLASSIAN CORPORATION PLC 43.03% 84 023 DASSAULT SYSTÈMES SE 44.33% 74 355 SYNOPSYS INC. 12.41% 44 617 ROBLOX CORPORATION 0.00% 44 401 - CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.. 10.16% 41 813 PALANTIR TECHNOLOGIES INC. -7.35% 41 023 THE TRADE DESK, INC. 4.92% 39 984

Données financières EUR USD CA 2022 142 M 167 M - Résultat net 2022 13,0 M 15,3 M - Tréso. nette 2022 62,4 M 73,3 M - PER 2022 22,7x Rendement 2022 - Capitalisation 322 M 378 M - VE / CA 2022 1,83x VE / CA 2023 1,41x Nbr Employés 146 Flottant 78,2% Prochain événement sur FOCUS HOME INTERACTIVE 23/09/21 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Dernier Cours de Cloture 50,20 € Objectif de cours Moyen 75,03 € Ecart / Objectif Moyen 49,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Christophe Nobileau Chairman-Management Board & CEO Jean-François Busnel Group Chief Financial Officer Fabrice Larue Chairman-Supervisory Board Thaima Samman Independent Member-Supervisory Board Louise Tingström Independent Member-Supervisory Board