Focus Home : Invest Securities abaisse son conseil

L'analyste craint que le consensus n'ait pas intégré un potentiel recul des ventes d'anciens jeux (Back-Catalogue) en 2021-22e bien qu'il conserve une vision très positive des fondamentaux de Focus Home et de sa trajectoire à moyen terme.



Cela devrait entraîner selon l'analyste un resserrement à la baisse des guidances de CA 2021/22e (150-200mE guidés aujourd'hui, consensus 171mE, IS 156mE).



' Sauf à ce que le groupe n'annonce d'acquisition, les attentes du consensus risquent selon nous de générer des déceptions à court terme, ce qui nous amène à dégrader notre recommandation ' indique Invest Securities.



Le bureau d'analyste abaisse sa recommandation à neutre (contre achat) avec un objectif de cours inchangé de 75E.



