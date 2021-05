Focus Home : Invest Securities relève son opinion

Invest Securities passe de 'neutre' à 'achat' sur Focus Home Interactive, avec un objectif de cours porté de 75 à 83 euros, après l'augmentation de capital qui selon lui crédibilise un scénario M&A qui 'serait bénéfique pour la marge d'EBITDA LT et le rerating du titre'.



'En effet, le montant levé rend possible l'acquisition d'une cible d'envergure (250-300 millions d'euros). Cette levée pourrait selon nous également être un indicateur de la relative imminence d'acquisitions structurantes', explique l'analyste.



Le bureau d'études précise que son nouvel objectif de cours intègre désormais la valorisation du scénario M&A (100 euros) à hauteur de 33%, tandis que 67% reste pondéré sur le scénario organique (75 euros).



