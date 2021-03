Focus Home : Invest Securities reste à 'achat', cible ajustée

Invest Securities maintient son opinion 'achat' sur Focus Home avec un objectif de cours ajusté de 76 à 75 euros (uniquement lié à la prime de risque), après une publication qui 'conforte son opinion positive sur les fondamentaux de Focus Home et son potentiel'.



'Alors que les mesures sanitaires profitent toujours au secteur du jeu vidéo, les ventes de Focus Home restent soutenues au quatrième trimestre', souligne l'analyste, pointant un relèvement par l'éditeur de ses guidances de chiffre d'affaires.



'Nous attendons désormais 168 millions d'euros de CA, avec un impact positif sur la rentabilité en 2020/21 (+1 point selon nous), en raison de la part importante des dépenses R&D non liées aux ventes (30%) dans la structure de coûts', poursuit-il.



