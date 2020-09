FOCUS HOME INTERACTIVE : Evolution de la gouvernance pour accélérer la stratégie de croissance

Christophe Nobileau nommé Directeur général et membre du Directoire

FOCUS HOME INTERACTIVE (FR0012419307 ALFOC) (Paris:ALFOC), l’un des leaders français de l’édition de jeux vidéo, annonce la nomination de M. Christophe Nobileau au poste de Directeur général et membre du Directoire après réunion de son Conseil de surveillance le 24 septembre 2020. Cette nomination intervient dans le cadre de l’accélération du déploiement de la stratégie de croissance du Groupe. M. Jürgen Goeldner a été confirmé dans ses fonctions de Président du Directoire. Le Conseil de surveillance de Focus Home Interactive a également coopté Mme Tiphanie Lamy en tant que membre du Conseil de surveillance, en remplacement de M. Christophe Nobileau.

M. Fabrice Larue, Président du Conseil de surveillance, a déclaré : « Le Conseil de surveillance de Focus Home Interactive estime que l'expérience de Christophe Nobileau renforcera le Directoire et contribuera à accompagner le Groupe vers de nouveaux horizons. Notre ambition commune est à partir du savoir-faire des équipes de FHI de continuer et d’accélérer l’attraction des talents afin de poursuivre le développement de jeux de grande qualité qui est l’ADN du Groupe ».

M. Christophe Nobileau, Directeur général et membre du Directoire, a ajouté : « Je suis enchanté de rejoindre le Directoire de Focus Home Interactive, une société de croissance à fort potentiel. Je suis impatient de travailler avec l'équipe en place, afin que nous puissions accélérer et saisir des opportunités qui seront créatrices de valeur à long terme pour l’ensemble de nos collaborateurs, studios et actionnaires. Je me réjouis de rencontrer l’ensemble de nos partenaires prochainement pour partager nos ambitions ».

En parallèle, un Comité exécutif est créé et regroupe tous les membres du Directoire ainsi que M. Jean-François Busnel. En effet, conformément à la loi, le nombre de membres du Directoire ne peut être supérieur à cinq, M. Jean-François Busnel a donc laissé son siège au Directoire afin de permettre la nomination de M. Christophe Nobileau. Pour autant, il demeure Directeur financier avec la même mission et les mêmes prérogatives.

Le Conseil de surveillance se compose désormais de :

M. Fabrice Larue, Président du Conseil de surveillance

Mme Tiphanie Lamy

M. Tanguy de Franclieu

M. Denis Thébaud

Le Comité exécutif se compose de :

M. Jürgen Goeldner, Président du Directoire

M. Christophe Nobileau, Directeur général et membre du Directoire

M. John Bert, Directeur des opérations et membre du Directoire

M. Luc Heninger, Directeur de la production et membre du Directoire

M. Thomas Barrau, Directeur du marketing et membre du Directoire

M. Jean-François Busnel, Directeur financier

M. Christophe Nobileau, Directeur général et membre du Directoire de Focus Home Interactive, débute sa carrière à New-York chez IBM en tant qu’analyste. Il devient ensuite manager au sein du cabinet Arthur Andersen de 1987 à 1995. En 1996, il poursuit sa carrière chez LVMH en tant que, successivement Directeur financier, Secrétaire général du groupe Desfossés international, Directeur général de Victoire Multimédia Informatique, Directeur général adjoint du pôle horlogerie – joaillerie. De 2000 à 2001, il est Directeur général de System TV. Entre 2001 et 2004, il est administrateur délégué de Financière XV. De 2004 à 2007, il rejoint le groupe Datem en tant que Directeur général adjoint. En 2007, il devient Directeur général adjoint de FLCP. De 2009 à 2018, il est Directeur général du groupe Be Aware, Président des Studios de Marseille, Directeur général de Capa Développement, Directeur général puis Président du groupe Telfrance, Président de Newen Distribution et Directeur général délégué de Newen. Il occupe également depuis 2014, la fonction de Président Fondateur du Think tank audiovisuel et numérique. Il a été nommé Directeur général de Focus Home Interactive le jeudi 24 septembre 2020.

Mme Tiphanie Lamy, membre du Conseil de surveillance, a une carrière de plus de 15 ans en Fusions & Acquisitions. Après avoir évolué plus de 10 ans au sein du département Corporate Finance de BNP Paribas CIB pendant lesquels elle a conseillé acteurs industriels et financiers sur de nombreuses transactions en France et à l’international, Tiphanie Lamy rejoint le groupe Newen Studios en 2016 en charge des acquisitions et partenariats, tant sur les métiers de la production audiovisuelle que des contenus digitaux. Depuis juillet 2018, Tiphanie Lamy est Directrice générale adjointe en charge des acquisitions de FLCP.

Prochains rendez-vous

Evènement Date 2020-21 – Chiffre d’affaires du 2ème trimestre Jeudi 22 octobre 2020 2020-21 – Chiffre d’affaires du 3ème trimestre et résultats du S1 Jeudi 21 janvier 2021 2020-21 – Chiffre d’affaires du 4ème trimestre Mardi 20 avril 2021 2020-21 – Résultats annuels Jeudi 24 juin 2021

A propos de Focus Home Interactive

FOCUS HOME INTERACTIVE est l'un des leaders français de l’édition de jeux vidéo. Sa vocation est d’accompagner les studios français et internationaux de premier plan dans le développement, le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. Editeur de licences fortes telles que The Surge, Vampyr, Mudrunner, ou encore A Plague Tale : Innocence, le Groupe a réalisé en 2019/20 un chiffre d’affaires de 143 millions d’euros en progression de 13% par rapport à la période comparable précédente. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise plus de 90% de ses ventes à l’international. Retrouvez toute l’information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE sur www.focus-home.com

