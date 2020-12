FOCUS HOME INTERACTIVE : dopé par Berenberg

Focus Home Interactive flambe de 8,23% à 52,60 euros grâce à Berenberg, qui a entamé le suivi avec une recommandation d'Achat et un objectif de cours représentant le double de son niveau actuel : 99 euros. « Il arrive que nous trouvions un actif qui n'est pas au bon prix. C'est de plus en plus rare dans le secteur des jeux vidéo, mais Focus Home Interactive (FHM) est un cas de figure », explique le broker.



Bien que FHM ait enregistré une croissance annuelle moyenne de ses résultats de 22 % entre 2015 et 2020, il pense que sa faible capitalisation boursière lui a permis de rester sous le radar des investisseurs. En conséquence, l'action affiche un PER 2022 de 13 seulement.



Alors que le consensus sur le bénéfice par action a augmenté de 40% cette année, son analyse montre que les bénéfices pourraient augmenter de manière significative à court et à long terme, car FHM vise à transformer son business model en devenant davantage un développeur de jeux.