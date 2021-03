FOCUS HOME INTERACTIVE : en forte hausse grâce à une fin d'exercice meilleure que prévu

Focus Home Interactive progresse de plus de 6% à 60,80 euros à la faveur du relèvement hier soir de ses objectifs annuels. Le secteur des jeux vidéo est globalement bien orienté, Nacon progressant de 2,54% à 7,26 euros et le plus important groupe français, Ubisoft, s'adjugeant 1,43% à 63,98 euros.



Du fait de sa bonne performance au quatrième trimestre, clos fin mars, Focus Home Interactive s'attend désormais à un chiffre d'affaires annuel compris entre 165 et 170 millions d'euros contre une fourchette de 150 à 160 millions d'euros.



Cette dernière avait déjà été rehaussée fin janvier à la suite de la publication des comptes semestriels. Le groupe visait auparavant de 130 à 150 millions d'euros.



Au premier semestre, clos fin septembre, Focus Home Interactive, a généré un résultat opérationnel en progression de 36% à 18,2 millions d'euros. La marge d'exploitation de l'éditeur de jeux vidéo est passée de 17% à 18% sur la même période.



Focus Home Interactive n'a pas communiqué d'objectif de résultats.



Réagissant à cette publication Invest Securities a confirmé sa recommandation d'Achat sur la valeur. Le bureau d'études attend désormais 168 millions d'euros de chiffre d'affaires (26 millions au quatrième trimestre), avec un impact positif sur la rentabilité attendue sur l'exercice 2020-2021 de 1 point, en raison de la part importante des dépenses R&D non liées aux ventes (30%) dans la structure de coûts.