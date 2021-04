FOCUS HOME INTERACTIVE : fait évoluer son Conseil de Surveillance

Focus Home Interactive a annoncé aujourd'hui l'évolution de sa gouvernance à la suite de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui s'est tenue ce jour. L'Assemblée générale des actionnaires a ainsi élu Mesdames Thaima Samman et Louise Tingström en qualité de nouveaux membres indépendants au Conseil de Surveillance et a également ratifié la cooptation de Madame Tiphanie Lamy en qualité de membre du Conseil de Surveillance.



Le Conseil de Surveillance de l'éditeur de jeux vidéo est désormais composé de six membres dont deux membres indépendantes et à part égale d'homme et de femme. Il se conforme ainsi aux recommandations du code de gouvernance Middle Next.