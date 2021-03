FOCUS HOME INTERACTIVE : relève ses perspectives de chiffre d'affaires 2021

Focus Home Interactive, spécialiste de l’édition, de la distribution et du développement de jeux vidéo a annoncé le relèvement de sa perspective de chiffre d’affaires annuel pour l’année 2020-2021. Le Groupe s’attend désormais à un chiffre d’affaires compris entre 165 et 170 millions d’euros contre une fourchette comprise entre 150 et 160 millions d’euros qui avait été communiquée lors de ses résultats du premier semestre le 21 janvier 2021.