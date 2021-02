FOCUS HOME INTERACTIVE : ouvre une filiale de son studio de développement Deck13 à Montréal

Regulatory News:

FOCUS HOME INTERACTIVE (Paris:ALFOC) (FR0012419307 ALFOC), l’un des leaders français du secteur des jeux vidéo, annonce aujourd'hui que son studio de développement Deck13 va ouvrir une filiale au Canada. Premier studio de développement intégré dans le Groupe Focus Home Interactive en Juillet 2020, Deck13 est passé maître dans l’art de créer des univers originaux et des jeux d’action aux mécaniques de combat viscérales, techniques et spectaculaires (Lords of the Fallen, The Surge 1 & 2). Le studio basé en Allemagne travaille depuis plusieurs mois sur un nouveau projet ambitieux prévu pour une sortie mondiale en 2022. Les équipes canadiennes de Deck13 seront dans un premier temps dédiées au développement de ce titre à fort potentiel.

Mathias Reichert, Directeur Général de Deck13 déclare : « Montréal est un formidable vivier de talents créatifs et un catalyseur d’innovations technologiques. Ouvrir une filiale au Canada est une suite logique dans l’histoire et le développement interne de notre studio. Deck13 Studio Montréal permettra ainsi de renforcer notre savoir-faire et d’intégrer des visions, des cultures et de nouveaux savoir-faire qui feront sans conteste franchir un palier au studio. »

Christophe Nobileau, Président du Directoire de Focus Home Interactive ajoute : « La création d’un studio du Groupe Focus Home Interactive au Canada est une étape clé dans notre volonté de développer la marque Focus tout en soutenant nos studios et partenaires dans leurs croissances et leurs ambitions. Nous sommes ravis que cette étape soit franchie via le studio Deck13, partenaire historique et aujourd’hui faisant partie intégrante de notre projet ambitieux. Cette filiale est le symbole de notre volonté d’intégrer de nouveaux talents et compétences, et démontre notre exigence et notre détermination à toujours rechercher la qualité et l’innovation qui permettront d’offrir des expériences vidéoludiques singulières aux joueurs. »

A propos de Focus Home Interactive

FOCUS HOME INTERACTIVE est l'un des leaders français du secteur des jeux vidéo. Sa vocation est d’accompagner les studios français et internationaux de premier plan dans le développement, le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. Editeur de licences fortes telles que The Surge, Vampyr, Mudrunner, ou encore A Plague Tale : Innocence, le Groupe a réalisé en 2019/20 un chiffre d’affaires de 143 millions d’euros en progression de 13% par rapport à la période comparable précédente. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise plus de 90% de ses ventes à l’international. Retrouvez toute l’information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE sur www.focus-home.com

Pour plus d’informations suivez nous sur les réseaux sociaux

Twitter - LinkedIn – YouTube - Facebook

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210208005611/fr/