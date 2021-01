FOCUS HOME INTERACTIVE : poursuit son programme de fidélisation en mettant en place un plan d'attribution gratuite d'actions de performance à 34 de ses managers

Regulatory News :

FOCUS HOME INTERACTIVE (Paris:ALFOC) (FR0012419307 ALFOC), l’un des leaders français du secteur des jeux vidéo, annonce aujourd'hui la mise en place d’un plan d’attribution gratuite d’actions de performance à destination de 34 managers clés après celui mis en place pour quatre membres du Comité Exécutif1. Le Conseil de Surveillance de Focus Home Interactive a autorisé le Directoire du Groupe, en date du 26 janvier 2021, à mettre en place un plan d’attribution gratuite d’actions de performance d'un maximum de 69 375 actions conformément à l’autorisation d’attribution d’un nombre maximum de 200 000 actions votée par la dernière Assemblée Générale.

Dans le prolongement de ce qui a été mis en place pour les quatre membres du Comité Exécutif en décembre 2020, 34 managers clés de la Société ont bénéficié d'une attribution gratuite d'un maximum de 36 750 actions de performance sur une durée de quatre ans, sous conditions de présence et de performance (selon le niveau d’EBIT et de cours de l’action).

Par ailleurs, 26 d’entre eux ont acquis ce jour des actions Focus Home Interactive à un prix de 53,80 euros par action correspondant au cours de clôture du 25 janvier 2021. Ils se sont engagés à conserver ces titres pour une durée de quatre à six années. En contrepartie de cette acquisition de titres et de cet engagement de conservation, ces 26 managers ont bénéficié d'une attribution gratuite d'un maximum de 32 625 actions de performance supplémentaires.

A cette occasion, M. Christophe Nobileau, Président du Directoire a déclaré : « Étendre le plan d’attribution gratuite d’actions de performance aux managers clés était une décision importante qui nous permettra d’accompagner nos meilleurs talents et de partager également avec eux la création de valeur, et ainsi bâtir sur des fondations solides l’accélération de notre croissance, pour les années à venir. Cette opération démontre la confiance que l’ensemble du management de la Société a dans le futur et sa capacité à créer un Groupe intégré, fédérateur de talents et incontournable dans le secteur des jeux vidéo. »

FOCUS HOME INTERACTIVE est l'un des leaders français du secteur des jeux vidéo. Sa vocation est d’accompagner les studios français et internationaux de premier plan dans le développement, le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. Editeur de licences fortes telles que The Surge, Vampyr, Mudrunner, ou encore A Plague Tale : Innocence, le Groupe a réalisé en 2019/20 un chiffre d’affaires de 143 millions d’euros en progression de 13% par rapport à la période comparable précédente. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise plus de 90% de ses ventes à l’international. Retrouvez toute l’information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE sur www.focus-home.com

