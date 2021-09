Focus Home Interactive : Avis de convocation publié au BALO - AGM 23 septembre 2021

FOCUS HOME INTERACTIVE

AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE

DU 23 SEPTEMBRE 2021

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont avisés de la tenue d'une Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le jeudi 23 septembre 2021 à 9 heures 00, au siège social de la Société, 11 Rue de Cambrai, 75019 Paris.

Dans le contexte sanitaire actuel et conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l'ordonnance du 2 décembre 2020 n°2020-1497, le décret du 18 décembre 2020 n°2020-1614, la loi

n°2021-689 du 31 mai 2021 et le décret n°2020-987 du 28 juillet 2021, cette assemblée générale se tiendra à huis clos hors la présence physique des actionnaire s et des autres personnes ayant le droit d'y assister. Cette assemblée générale sera retransmise en direct et dans son intégralité via le lien suivant : https://zoom.us/j/95716643617?pwd=ZDk1Tk1BdlFBOW1OYVlER0R3c0p3Zz09et sera rediffusée en différé sur le site Internet de la Société.

AVERTISSEMENT : COVID-19

L'ordonnance n°2020-321 adaptant les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants, prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, telle que prorogée par le décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020, l'ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020, le décret n°2021-255 du 9 mars 2021 et la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, prévoit qu'exceptionnellement, la tenue des assemblées est autorisée sans que leurs membres n'assistent à la séance, que ce soit en y étant présents physiquement ou par des moyens de visioconférence ou de télécommunication lorsque, à la date de la convocation de l'assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique à l'assemblée de ses membres.

Par le présent avis de convocation, l'Assemblée Générale est convoquée dans un lieu affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires et se tiendra donc à huis clos pour des raisons de sécurité évidentes.

En conséquence, nous invitons les actionnaires à voter par correspondance à l'Assemblée Générale. A cette fin, il est rappelé que les actionnaires de la Société pourront voter par correspondance ou donner procuration au Président de l'Assemblée Générale, par voie postale ou par voie électronique. Les modalités précises de vote par correspondance ou par procuration sont décrites ci-après.

L'Assemblée Générale sera retransmise en direct et accessible en différé sur le site Internet de la Société https://investor.focus-home.com/fr/meetings conformément aux dispositions du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 tel que prorogé et modifié par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020, par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021 et par le décret n°2020-987 du 28 juillet 2021.

Les modalités de tenue de l'Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont par ailleurs invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire 2021 sur le site de la Société : https://investor.focus-home.com/fr/meetings.