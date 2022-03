Focus Home Interactive : Bio - Fabrice Larue

Focus Home Interactive

Conseil d'Administration - Candidat

Fabrice Larue, Représentant permanent de Neology Holding

M. Fabrice Larue a plus de 40 ans d'expérience dans le secteur des médias, de l'entertainment, des marques et des contenus. Après avoir été Directeur Général de Radio Nostalgie, Fabrice Larue rencontre Bernard Arnault en 1996 qui le nomme Président de La Tribune, Investir, Radio Classique, et Fred (filiales de LVMH). Fabrice Larue a créé une société d'investissement en 2000, FIFL, puis a racheté le pôle Presse Informatique du groupe Le Monde. En 2007, il crée FLCP et rachète Telfrance en 2008, société de production de la série « Plus belle la vie », puis l'agence CAPA. Fort de ces acquisitions, Fabrice Larue rassemble en 2010 Telfrance et Capa au sein de Newen et constitue, en intégrant notamment 17 Juin Média, le premier groupe indépendant français de production audiovisuelle. Il développe par la suite le réseau international « Newen Network » avec Globomedia en Espagne, TéVé Media Group en Hollande et Belgique, Bavaria Film en Allemagne et Zone 3 au Canada. En 2014, Fabrice Larue crée parallèlement Neweb, structure qui rassemble des sociétés du secteur numérique comme Les Numériques, Gamekult, CNET, ou ZDNet. En 2017, Fabrice Larue poursuit le développement international de Newen à travers le lancement de Versailles Saison 3 après le succès des deux premières saisons commercialisées dans 135 pays et avec l'acquisition du groupe de médias hollandais Tuvalu. Fabrice Larue continue à investir dans la création et les contenus en particulier à travers FLCP & Associés qui est devenu en 2020, au travers de Neology Holding, l'actionnaire de référence de Focus Home Interactive.

Depuis 2020, M. Fabrice Larue est Président du Conseil de Surveillance de Focus Home Interactive.