Focus Home Interactive : Bio - Frank Sagnier

Focus Home Interactive

Conseil d'Administration - Candidat

Franck Sagnier

Mr. Frank Sagnier est un dirigeant et un entrepreneur expérimenté qui a fait ses preuves dans le secteur des jeux vidéo.

Il a occupé des postes de direction européens et mondiaux dans un certain nombre de développeurs et d'éditeurs de jeux bien établis, tels que Acclaim Entertainment, Electronic Arts et Funcom, ainsi que dans un certain nombre de start-ups de jeux soutenues par le capital-risque.

En 2014, il a rejoint Codemasters, un développeur et éditeur britannique de jeux vidéo, pour redresser l'entreprise qui était en difficulté depuis plusieurs années. Au cours de son mandat de 7 ans en tant que PDG, il a opéré un repositionnement stratégique de l'entreprise, a augmenté de manière significative le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'entreprise, a acquis 2 développeurs de jeux, a introduit l'entreprise sur la plateforme AIM de la Bourse de Londres en 2018 et a vendu l'entreprise à Electronic Arts en février 2021 pour plus de 1,2 milliard de dollars. En août 2021, Frank a pris le rôle de président non exécutif chez nDreams, un développeur britannique de jeux de réalité virtuelle.