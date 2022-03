Focus Home Interactive : Bio - Irit Hilliel

Focus Home Interactive

Conseil d'Administration - Candidate

Irit Hillel

Mme Irit Hillel est une experte de l'industrie technologique et dispose d'un grand réseau dans la communauté des start-ups et des investisseurs.

Irit Hillel est Associée chez HP Tech Ventures, où elle mène des investissements stratégiques et des partenariats avec des startups technologiques en phase de démarrage notamment dans les domaines de l'IA, la cybersécurité, l'Edge Computing, l'AR/VR, l'EdTech et le Microfluidique/Santé. Au sein de l'équipe mondiale, Irit Hillel contribue également à définir la stratégie d'investissement et à créer de nouveaux modèles d'innovation externes pour HP. Parmi les investissements qu'elle a menés, citons Deep Instinct, Screenovate, Twine Solutions, Copprint, PMatX et d'autres transactions non divulguées.

Entrepreneuse dans l'âme, Irit Hillel a occupé des postes à responsabilités au sein de startups et de sociétés d'investissement tout au long de sa carrière. En tant que directrice générale de Magnolia Capital Partners, elle a dirigé les activités en Israël de Thomas Weisel Partners et de Nomura, deux banques d'investissement technologiques de premier plan. Elle a également dirigé la division interactive d'Animation Lab, une startup d'animation 3D au sein du Media Hub du fonds de capital-risque de premier plan Jerusalem Venture Partner.

Plus tôt dans sa carrière, Irit Hillel a cofondé une startup de jeux pour PC, acquise par Mattel Inc. (NYSE : MAT). Elle a ensuite dirigé Mattel Interactive Europe avec une équipe présente dans 6 pays, mettant sur le marché certains des titres de jeux vidéo les plus vendus en Europe. Jusqu'à récemment, elle était membre du conseil d'administration de Radcom (Nasdaq : RDCM) et d'ImageSat (acquis).

Née et élevée en Israël, Irit Hillel a vécu et travaillé aux États-Unis, en France et en Israël.