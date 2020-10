Focus Home Interactive : Christophe Nobileau nommé Président du Directoire

Jürgen Goeldner deviendra Senior Advisor de la Société et Président non-exécutif de Deck13

Regulatory News:

FOCUS HOME INTERACTIVE (Paris:ALFOC) (FR0012419307 ALFOC), l’un des leaders français de l’édition de jeux vidéo, annonce aujourd'hui que Jürgen Goeldner se retire de son mandat de Président du Directoire pour des raisons personnelles, à compter du 31 octobre 2020. Il deviendra Senior Advisor auprès du Directoire et travaillera sur la stratégie de croissance externe (M&A). En tant que Président non-exécutif de Deck13, il soutiendra l'expansion du studio.

M. Fabrice Larue, Président du Conseil de surveillance, a déclaré : « Jürgen a fait un travail remarquable en guidant la trajectoire de croissance de la Société et en déployant notre plan stratégique Enhance Evolve Explore. Il laisse un héritage considérable qui a permis à Focus Home Interactive de dépasser ses objectifs ambitieux. Il continuera à soutenir activement le Groupe et nous assurerons, avec le comité exécutif, une transition fluide pour l'organisation et l’ensemble de nos partenaires. »

À l'issue de sa réunion tenue aujourd'hui, le Conseil de surveillance a nommé M. Christophe Nobileau Président du Directoire. Il était auparavant Directeur général et membre du Directoire.

A propos de Focus Home Interactive

FOCUS HOME INTERACTIVE est l'un des leaders français de l’édition de jeux vidéo. Sa vocation est d’accompagner les studios français et internationaux de premier plan dans le développement, le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. Editeur de licences fortes telles que The Surge, Vampyr, Mudrunner, ou encore A Plague Tale : Innocence, le Groupe a réalisé en 2019/20 un chiffre d’affaires de 143 millions d’euros en progression de 13% par rapport à la période comparable précédente. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise plus de 90% de ses ventes à l’international. Retrouvez toute l’information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE sur www.focus-home.com

