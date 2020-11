Focus Home Interactive : GreedFall prolonge l'aventure avec une expansion et une sortie sur PlayStation 5 et Xbox Series SX

COMMUNIQUE DE PRESSE

26.11.2020

GreedFall prolonge l'aventure avec une expansion et une sortie sur

PlayStation 5 et Xbox Series S/X

Lesquin (France), le 26 novembre 2020 - Suite au succès retentissant de GreedFall qui s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires en moins d'un an et compte tenu de l'enthousiasme des joueurs pour l'univers de Teer Fradee, NACON et Focus Home Interactive sont heureux d'annoncer que des discussions ont abouti afin d'enrichir le jeu avec du nouveau contenu, ainsi qu'une sortie sur PlayStation 5 et Xbox Series S/X.

Les deux sociétés ont ainsi conclu un accord, où Focus Home Interactive sera en charge à la fois de l'édition des versions PlayStation 5 et Xbox Series S/X de GreedFall, mais également de l'édition des contenus additionnels et expansion à venir. La marque GreedFall quant à elle, est intégrée au portefeuille de la société NACON.

Sorti le 10 septembre 2019, GreedFall est une expérience RPG où vous parcourez les terres inexplorées d'une île mystérieuse abritant trésors perdus, secrets ancestraux et créatures fantastiques. Par la force, la diplomatie ou la ruse, influencez l'histoire d'un monde en constante évolution... et façonnez votre légende.

