Focus Home Interactive : Texte des résolutions AGM 01 04 2022

15.Délégation au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas, à l'effet de décider une augmentation de capital en numéraire réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise conformément aux dispositions des articles L.225-129-6 du Code de commerce et L.3332-18 et suivants du Code du Travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit desdits salariés ;

Changement du mode d'administration et de direction de la Société : adoption d'un Conseil d'administration pour l'administration et la direction de la Société ;

16.Autorisation à donner au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas, en vue de la réduction du capital d'un montant nominal maximum de 1.160.106 euros, par voie d'offre publique de rachat d'actions suivie de leur annulation ;

IV. DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

17. Pouvoirs pour les formalités.

TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMIS A L'ASSEMBLEE GENERALE

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

(Modification de la dénomination sociale de la Société)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise des termes du rapport du Directoire et des observations du Conseil de Surveillance, décide de modifier la dénomination sociale de la Société qui sera désormais dénommée « Focus Entertainment » et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 3 des statuts de la Société qui sera rédigé comme suit :

ARTICLE 3 - Dénomination sociale

La dénomination sociale de la Société est : Focus Entertainment.

»

DEUXIEME RESOLUTION

(Modification de l'article 16 des statuts - « Franchissement de seuils »)

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise des termes du rapport du Directoire et des observations du Conseil de Surveillance, décide de modifier l'article 16 des statuts - « Franchissement de seuils », afin de remplacer le seuil de 5% visé au premier alinéa de cet article par le seuil de 3% et d'ajouter un nouvel alinéa à la fin dudit article, qui sera, une fois ces modifications effectuées, rédigé comme suit :

« ARTICLE 16 - Franchissement de seuils

Outre les déclarations de franchissement de seuils expressément prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, toute personne physique ou morale qui vient à détenir,directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou de toutes autres entités qu'elle contrôle au sens de l'article L.233-33 du Code de commerce, agissant seule ou de concert au sens de l'article L.233-10 du Code de commerce, une fraction du capital social ou des droits de vote, calculée conformément aux dispositions des articles L.233-7 et L.233-9 du Code de commerce et aux dispositions du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, égale ou supérieure à trois pour cent (3 %) ou à un multiple de ce pourcentage,y compris au-delà des seuils de déclaration prévus par les dispositions légales, doit informer la Société du nombre total d'actions et de droits de vote qu'elle possède, ainsi que des titres donnant accès à terme au capital social de la Société qu'elle possède et des droits de vote qui y sont

