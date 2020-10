Focus Home Interactive : annonce sa collaboration avec Douze-Dixièmes sur un titre à venir en fin d'année

Regulatory News:

FOCUS HOME INTERACTIVE (FR0012419307 ALFOC) (Paris:ALFOC), l’un des leaders français de l’édition de jeux vidéo, est heureux d’annoncer son partenariat avec le studio de développement Douze-Dixièmes. Basé à Paris, le studio est composé de 7 membres passionnés issus du cinéma d’animation, et de talents de l’industrie du jeu vidéo. De la rencontre de ces deux mondes, est en train de naître un projet unique, avec une direction artistique envoûtante, et une narration aussi profonde que bouleversante.

« En tant que jeune studio, nous sommes fiers de ce partenariat avec les équipes de Focus Home Interactive », annonce George Herrmann, Président et Co-fondateur de Douze-Dixièmes. « L’éditeur nous a démontré son fort attachement à la créativité, même lorsque celle-ci implique de faire preuve d'innovation. Au sein de Douze-Dixièmes nous privilégions une liberté dans l'exploration, autant esthétique que narrative, et c’est précisément ce que l’accompagnement de Focus nous permet de réaliser. »

« Soutenir la scène française du jeu-vidéo indépendant est ancré dans l’ADN de Focus, et demeure un axe majeur de notre stratégie éditoriale. C’est donc un réel plaisir de pouvoir annoncer ce nouveau partenariat », déclare John Bert, COO de Focus Home Interactive. « Le travail actuel des équipes de Douze-Dixièmes confirme que nous avons fait un excellent choix et nous sommes heureux de pouvoir accompagner ce jeune studio talentueux et créatif. »

A propos de Douze-Dixièmes

Douze-Dixièmes est un studio indépendant de jeux-vidéo créé en 2017 à Paris par sept passionnés. Le studio travaille actuellement au développement de son premier jeu.

A propos de Focus Home Interactive

FOCUS HOME INTERACTIVE est un éditeur français de jeux vidéo basé à Paris. Focus a produit et lancé au cours de ces dernières années de nombreux titres originaux (A Plague Tale: Innocence, Vampyr, Farming Simulator, Call of Cthulhu, Insurgency: Sandstorm, MudRunner, GreedFall, The Surge 2, SnowRunner, Othercide), devenus de véritables références. Focus Home Interactive publie des jeux vidéo sur les principales plateformes du marché : consoles de salon et PC. Les jeux édités par Focus sont disponibles en magasins et en téléchargement dans le monde entier. Le catalogue de l'éditeur s'enrichira de titres très attendus au cours des prochains mois Hood: Outlaws & Legends, Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground ainsi que les prochaines updates de Curse of the Dead Gods, Hardspace: Shipbreaker.

Plus d'information sur le site : www.focus-home.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201012005693/fr/