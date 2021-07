Focus Home Interactive : RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020-21

1 Introduction

Message du Président

MESSAGE DU PRESIDENT

Cette année 2020-21 a été exceptionnelle d'un point de vue financier, puisque Focus a réalisé un Chiffre d'Affaires historique de 171M€ dans un contexte sanitaire extrêmement difficile. Nos équipes ont fait preuve d'une résilience, d'une motivation et d'un état d'esprit remarquables afin de continuer à délivrer des expériences uniques pour les joueurs. Les dispositions sanitaires et les conditions de télétravail mises en place pour nos collaborateurs ont ainsi permis de garder un haut niveau de performance, de service et de qualité.

Avec plus d'1 million de copies écoulées en moins d'un mois, SnowRunner a marqué notre début d'année et continue de générer un revenu constant. En raison du contexte sanitaire mondial, cette année fiscale a été moins dense en terme de nouveautés, mais Focus et ses partenaires ont continué de proposer des titres tels que Othercide, HardSpace: Shipbreaker (Early Access), MudRunner Mobile, Shady Part of Me ou encore Curse of the Dead Gods. Ces jeux ont tous été salués par la presse et les joueurs, démontrant une fois de plus la qualité des équipes Focus et de ses studios. Le back-catalogue en croissance de +63% représente une part importante du CA 2020-21. Les licences phares telles que World War Z, Farming Simulator ont elles bénéficié de nouveau contenu prolongeant ainsi l'expérience de jeu et générant du revenu récurrent. Alors que l'année à venir sera riche en sorties (Hood: Outlaws

Legends, Evil West, Alien: Fireteam Elite, Insurgency sur consoles…) et en annonces de nouveaux partenariats ambitieux. Nous sommes d'ailleurs ravis d'avoir révélé en exclusivité mondiale A Plague Tale: Requiem lors de la conférence E3 2021 de Microsoft qui a été diffusée en mondovision début Juin 2021.

D'un point de vue structurel, l'année a été marquée à l'été 2020 par l'acquisition de Deck13, partenaire historique de Focus (The Surge) et premier studio de développement à intégrer le Groupe. Acquisition suivie par l'arrivée en tant qu'actionnaire majoritaire de FLCP & Associés via sa holding Neology Holding, après acquisition des parts de Nabuboto et Innelec Multimedia. Point de départ d'un renforcement de la structure du Groupe, avec un changement de gouvernance - Fabrice Larue nommé Président du Conseil de surveillance, moi-même Christophe Nobileau, ayant à présent la responsabilité et l'honneur d'être nommé Président du Directoire de Focus, John Bert devenant Directeur Général Délégué.

Ce renforcement structurel a pour objectif de permettre de créer un Groupe fort, qui fédère les talents sur l'ensemble de la chaîne de création, du développement d'un titre jusqu'à sa commercialisation à échelle mondiale. Nous continuerons pour cela de renforcer notre savoir-faire et nos services d'édition haut-de-gamme, et avons la volonté d'intégrer talents et studios à la vision singulière dans ce Groupe ambitieux, de maximiser la création de valeur, sécuriser et exploiter nos marques à 360°. A ce titre, un nouveau studio partenaire a intégré le Groupe en Avril 2021 - il s'agit de Streum On studio, partenaire historique de Focus, dont le titre récemment sorti Necromunda: Hired Gun a connu un lancement critique et commercial extrêmement positif. Alors qu'une filiale de Deck13 vient de voir le jour à Montréal, nous serons en mesure d'annoncer très prochainement l'intégration de nouveaux studios, et de nouvelles stratégies permettant de diversifier les activités et sources de revenu du Groupe.

Christophe Nobileau, Président de Focus Home Interactive