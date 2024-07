Focus Minerals Limited est un producteur d'or basé en Australie. La société se concentre sur le développement de l'exploitation aurifère de Coolgardie et du projet aurifère de Laverton, qu'elle détient à 100 %, dans les champs aurifères de l'Australie occidentale. Le projet aurifère de Coolgardie est situé à proximité de la ville de Coolgardie, à environ 35 kilomètres à l'ouest de Kalgoorlie. Le projet aurifère de Coolgardie couvre une superficie d'environ 138 kilomètres carrés et comprend une usine de traitement de 1,2 tonne par an (Mtpa) à Three Mile Hill. Le projet aurifère Laverton est situé sur la ceinture de roches vertes de Laverton (LGB) dans le craton de Yilgarn en Australie occidentale. Le projet aurifère Laverton couvre une zone d'environ 362 kilomètres carrés de terrain très prometteur qui comprend les mines historiques Lancefield et Chatterbox Trend. Il vise également à rechercher des minéralisations aurifères dans la zone de cisaillement Beasley, le chevauchement Lancefield-Wedge, Karridale et Burtville, afin de soutenir la phase 1 du redémarrage de la production à Laverton.

Secteur Or