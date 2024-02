Focus Technology Co., Ltd. est une société chinoise principalement engagée dans le développement et l'application de la technologie Internet, ainsi que dans le commerce électronique interentreprises (B2B). La société fournit principalement des services d'inscription, des services à valeur ajoutée, des services de fournisseurs vérifiés et une plate-forme commerciale électronique par le biais du site Web, made-in-china.com. La société est également impliquée dans les activités d'agence d'assurance sur Internet et d'éducation intelligente. La société exerce ses activités sur les marchés nationaux et internationaux.

Secteur Internet