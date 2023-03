Focusrite déplore une baisse de son chiffre d'affaires intermédiaire malgré une demande "résistante

(Alliance News) - Focusrite PLC a déclaré mardi que les bénéfices du semestre clos le 28 février étaient conformes aux attentes, ce qui permet à la société de maintenir ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

La société basée à High Wycombe, en Angleterre, a déclaré que la demande globale pour ses produits dans les domaines de la création de contenu et de la reproduction audio est restée "résistante" au cours du semestre.

Focusrite est une entreprise de produits musicaux et audio qui fournit du matériel et des logiciels utilisés par les musiciens et l'industrie du divertissement.

En conséquence, la société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le chiffre d'affaires du premier semestre de son exercice financier ne soit pas inférieur à 85 millions de livres sterling. L'année précédente, les recettes s'élevaient à 93 millions de livres sterling.

Cependant, Focusrite a ajouté qu'elle s'attend à une pondération vers le second semestre de son exercice financier en raison du temps utile des lancements de nouveaux produits majeurs.

La société a noté une faiblesse de la demande sur les marchés asiatiques au cours de la période, les produits de la marque Focusrite ayant été affectés par l'écoulement progressif des stocks avant la "période clé des fêtes".

Plus positivement, la société a déclaré qu'elle continuait à voir une amélioration de sa marge brute à mesure que les frais de transport se réduisent à des niveaux plus normalisés, que les pénuries de composants et les problèmes de chaîne d'approvisionnement s'atténuent, et que ses actions en matière de prix prennent effet.

Focusrite a déclaré qu'elle ferait une mise à jour plus détaillée en temps utile de ses résultats du premier semestre, qui devraient être publiés à la fin du mois d'avril.

Les actions de la société étaient en baisse de 3,1 % à 664,00 pence mardi matin à Londres.

Au 28 février, la dette nette de Focusrite s'élevait à 14 millions de livres sterling, contre 400 000 livres sterling au 31 août. La société a déclaré que cela reflétait l'augmentation des stocks pour soutenir le lancement de nouveaux produits au second semestre, le paiement du dernier complément de prix de 1,2 million de livres sterling lié à l'acquisition de Sequential, et la contrepartie de 7 millions de livres sterling payée pour Sonnox en décembre.

Focusrite a déclaré qu'elle s'attendait à ce que sa position d'endettement net s'améliore à l'avenir, à mesure que la génération de trésorerie sous-jacente de l'entreprise se concrétisera au cours du second semestre.

