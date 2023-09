(Alliance News) - Focusrite PLC a déclaré jeudi qu'elle affichait toujours une "croissance matérielle" par rapport aux niveaux d'avant la pandémie malgré des marchés "difficiles", en particulier en Asie.

Les actions de Focusrite ont augmenté de 5,6 % à 528,00 pence chacune à Londres jeudi matin.

La société de produits musicaux et audio basée à High Wycombe a déclaré qu'elle avait conservé une forte part de marché au cours de l'exercice qui s'est achevé le 31 août, grâce à l'introduction de 28 produits.

Cela inclut une nouvelle génération de Scarlett, la "gamme leader du marché" des interfaces audio Focusrite, a déclaré Focusrite.

Focusrite prévoit un chiffre d'affaires annuel de 177 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 184 millions de livres sterling enregistrés l'année précédente.

En outre, le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements devrait se situer dans le bas de la fourchette des prévisions actuelles du marché, soit entre 38,2 et 39 millions de livres sterling, contre 40,8 millions de livres sterling l'année précédente.

Focusrite a déclaré que ses marques au sein de la division Content Creation ont renoué avec la croissance au second semestre par rapport à l'année précédente, tandis que la division Audio Reproduction a continué à croître avec un pourcentage à deux chiffres.

Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires du second semestre devrait être légèrement supérieur à celui de l'année précédente.

"Nous sommes satisfaits de nos résultats annuels et des progrès stratégiques réalisés par le groupe dans un contexte de conditions commerciales extrêmement difficiles tout au long de l'année. Le lancement de notre quatrième génération de Scarlett a été acclamé par la critique et bien accueilli par le réseau de vente, ce qui reflète l'investissement et l'innovation qui ont fait de ce produit le leader du marché", a déclaré Tom Carroll, président-directeur général.

"Les stocks de nos marques de création de contenu continuent de se résorber et reviennent à des niveaux historiques à l'approche des fêtes de fin d'année. Nos activités de reproduction audio ont continué d'afficher une bonne croissance, reflétant le retour continu de la demande pour le son en direct et les événements dans le monde entier. Nous restons attentifs aux facteurs macro-économiques actuels dans l'ensemble du secteur, mais nous pensons que nous sommes bien placés pour les gérer en conséquence".

Au 31 août, la dette nette s'élevait à environ 1,5 million de livres sterling, contre 13,2 millions de livres sterling six mois plus tôt et 300 000 livres sterling un an plus tôt. Focusrite a déclaré que la dette nette actuelle incluait l'acquisition de Sonnox Ltd en décembre 2022 pour un montant de 7,2 millions de livres sterling.

Focusrite a déclaré que le fonds de roulement s'était " amélioré de manière significative " au cours du second semestre, les stocks dans le canal ayant été réduits comme prévu à des " niveaux plus normaux ".

