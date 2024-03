(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres ce lundi.

AIM - GAGNANTS

Faron Pharmaceuticals Ltd, en hausse de 29% à 180,00 pence, fourchette de 12 mois 120,00p-370,00p. La société de découverte et de développement de médicaments fournit de nouvelles données sur les patients traités au cours de la phase 1 de l'essai Bexmab en cours, qui est passé à la phase 2 pour les patients atteints du syndrome myélodysplasique à haut risque qui n'ont pas répondu à un précédent agent hypométhylant. Markku Jalkanen, directeur général, déclare : "Ces données sont vraiment remarquables et confirment notre conviction que nous pourrions enfin disposer d'un traitement pour cette population de patients mal desservie. Les données soutiennent fortement qu'un essai d'enregistrement serait positif par rapport à n'importe quel comparateur contemporain lorsque le critère d'évaluation final est la survie. Nous attendons avec impatience l'achèvement de la phase 2 de l'étude BEXMAB afin de pouvoir présenter ces données à la FDA dès que possible.

AIM - LOSERS

Focusrite PLC, baisse de 33% à 258,40 pence, fourchette de 12 mois 245,00 pence-670,00 pence. La société de produits musicaux et audio prévoit un chiffre d'affaires d'au moins 155 millions de livres sterling pour l'exercice se terminant le 31 août, contre 178,5 millions de livres sterling pour l'exercice 2023. "La performance [du premier semestre] a été affectée par des facteurs similaires dans toutes les régions géographiques du groupe. Le marché de la création de contenu continue d'éprouver des difficultés à l'échelle mondiale en raison d'un certain nombre de problèmes macroéconomiques. Le revenu de la création de contenu en Asie a montré une faiblesse particulière et continue avec maintenant 18 mois de déclin continu, les impacts négatifs les plus importants étant en Chine et au Japon, et aucune amélioration n'est maintenant prévue pour le reste de l'année ", déclare Focusrite.

Clontarf Energy PLC, baisse de 36% à 0,033p, fourchette de 12 mois 0,032p-0,18p. L'entreprise de prospection de pétrole, de gaz et de minéraux lève 400 000 GBP par le biais d'un placement de 1,14 milliard d'actions au prix de 0,035 pence chacune. Les actions représentent environ 18% du capital social de la société. Le produit net du placement sera utilisé pour faire avancer les projets de lithium de Clontarf en Bolivie et dans les pays voisins, ainsi que les projets pétroliers au Ghana, en Australie et ailleurs, et pour le fonds de roulement général.

