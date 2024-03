(Alliance News) - Focusrite PLC a fait état lundi de prévisions de marché toujours difficiles, mais a déclaré que l'activité de sa division Reproduction audio restait robuste.

La société de produits musicaux et audio basée à High Wycombe a déclaré qu'elle s'attendait à ce que son chiffre d'affaires soit d'au moins 155 millions de livres sterling pour l'exercice financier se terminant le 31 août, contre 178,5 millions de livres sterling pour l'exercice 2023.

Elle a déclaré que les conditions de marché difficiles qu'elle a soulignées en janvier se sont poursuivies tout au long du mois de février et en mars.

Les actions de Focusrite ont baissé de 29 % à 274,50 pence chacune lundi matin à Londres.

"La performance [du premier semestre] a été affectée par des facteurs similaires dans toutes les régions géographiques du groupe. Le marché de la création de contenu continue d'éprouver des difficultés en raison d'un certain nombre de problèmes macroéconomiques. Le chiffre d'affaires de la création de contenu en Asie a montré une faiblesse particulière et continue avec maintenant 18 mois de déclin continu, les impacts négatifs les plus importants étant en Chine et au Japon, et aucune amélioration n'est maintenant prévue pour le reste de l'année ", a déclaré Focusrite.

Et d'ajouter : "Sequential a vu ses ventes diminuer dans le monde entier, en particulier dans les catégories de prix les plus élevées, sous l'effet des problèmes liés au coût de la vie et des augmentations nécessaires des prix de vente résultant de l'augmentation des prix des composants. Cette situation est conforme aux données de l'industrie pour le marché des synthétiseurs haut de gamme. La marque ADAM a connu une croissance encourageante, reflétant une meilleure connaissance du marché, ainsi que les avantages et l'ampleur des activités menées par le groupe, tandis que Novation est en ligne avec le marché".

Sequential est une société de synthétiseurs appartenant à Focusrite qui vend des instruments.

Cependant, son unité Audio Reproduction se porte bien avec une "forte performance globale" au cours des six mois se terminant le 29 février.

Focusrite a déclaré qu'elle était bien positionnée pour une croissance future lorsque les conditions du marché de la création de contenu s'amélioreront.

