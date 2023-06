Foghorn Therapeutics Inc. : Wedbush à l'achat

Foghorn Therapeutics Inc. se concentre sur la découverte et le développement de médicaments ciblant les dépendances génétiquement déterminées au sein du système de régulation de la chromatine. La plateforme Gene Traffic Control de la société permet une compréhension intégrée et mécaniste de la manière dont les différents composants du système de régulation de la chromatine interagissent, ce qui lui permet d'identifier, de valider et potentiellement de cibler des médicaments au sein du système. La société se concentre initialement sur l'oncologie. Elle développe le FHD-286, un inhibiteur sélectif et allostérique de l'ATPase, qui est évalué dans des études de phase I distinctes dans le mélanome uvéal métastatique et la leucémie myéloïde aiguë (LMA) récidivante ou réfractaire et le syndrome myélodysplasique (SMD). Elle développe également le FHD-609, un dégraisseur de protéines, pour traiter le sarcome synovial, qui est en phase I d'étude. La société est également engagée dans le développement de programmes supplémentaires ciblant des populations qui comprennent des modulateurs sélectifs de BRM et d'ARID1B. Foghorn Securities Corporation est sa filiale.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale