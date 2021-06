FOKUS MINING : EST MAINTENANT PROPRIÉTAIRE À 100% DU PROJET GALLOWAY SUR LA FAILLE CADILLAC-LARDER LAKE 02/06/2021 | 16:21 Envoyer par e-mail :

FR juin 1, 2021 FOKUS MINING EST MAINTENANT PROPRIÉTAIRE À 100% DU PROJET GALLOWAY SUR LA FAILLE CADILLAC-LARDER LAKE Previous Article | Next Article Rouyn-Noranda, Québec, Canada, 1er juin 2021 - Fokus Mining Corporation (« Fokus » ou la « Société ») (TSXV : FKM, OTCQB : FKMCF, FSE : F7E1) est heureuse d'annoncer qu'elle a maintenant effectué le quatrième et dernier paiement conformément à la convention d'option annoncée précédemment. Et ce faisant, Fokus a été autorisée à acquérir 100 % des claims miniers du projet Galloway. PROPRIÉTÉ GALLOWAY : FAITS SAILLANTS Paiement final de l'option effectué, donnant ainsi à Fokus un intérêt de 100% dans la propriété Galloway.

Le levé magnétique aéroporté effectué sur la partie est de la propriété a mis en évidence trois autres anomalies circulaires interprétées comme des porphyres de syénite enfouis.

La zone aurifère Hendrick s'étend vers la zone GP dans le trou GA-21-30 avec des résultats préliminaires montrant des valeurs accrues de la teneur en métal.

Des trous d'exploration dévoilent un porphyre de syénite minéralisé en pyrite et chalcopyrite. Ce paiement en espèces de 250 000 $ était le quatrième et dernier d'une série de quatre paiements égaux à Ressources Vantex Ltée afin d'acquérir les claims miniers totalisant une superficie de 2865,54 hectares et situés juste au nord de la Faille de Cadillac-Larder Lake qui s'étend latéralement sur plus de 100 km. La propriété, de 10 km de long, est située à 30 km à l'ouest de Rouyn-Noranda, juste au nord de l'autoroute et d'une voie ferrée qui relie les provinces du Québec et de l'Ontario. Fokus a lancé un vaste programme de forage, l'automne dernier, sur la partie ouest de Galloway, où plusieurs indices minéralisés aurifères avaient déjà été identifiés et où un rapport NI43-101 préliminaire des ressources estimées en or avait été réalisé en 2013. Ce secteur de la propriété héberge un système porphyrique cuivre-or localisé à proximité d'une intrusion syénitique et de nombreuses cibles similaires ont été identifiées par la Société, lors de récents relevés géophysiques aéroportés. Le 25 mai 2021, la Société a annoncé que le trou n° 24 recoupait 0,62 g / t AuEq sur 343,45 mètres, soit la plus grande intersection aurifère à ce jour dans la zone GP et que le trou GA-21-30 sur la zone Hendrick s'étend à l'est par plusieurs dizaines de mètres. Ce qui tend à démontrer l'hypothèse selon laquelle les zones GP et Hendrick seraient connectées. En décembre dernier, un levé géophysique à haute résolution couvrant un réseau de 151 lignes de vol espacées tous les 25 mètres a permis l'acquisition de 621,1 km de données magnétiques sur la partie ouest du projet, et, en avril 2021, avec un levé similaire couvrant la partie est de la propriété, 1100 km supplémentaires de données magnétiques ont été réalisés. Trois anomalies magnétiques circulaires ont été révélées et sont interprétées comme étant un porphyre syénitique enfoui. Jean Rainville, président et chef de la direction de Fokus, a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de posséder enfin 100% du projet Galloway. Les résultats des forages sur les zones GP et Hendrick sont très encourageants. Nous continuerons de concentrer les forages sur la partie ouest de Galloway au cours de l'année civile 2021, mais en regardant les résultats des levés géophysiques à haute résolution, on ne peut qu'apprécier le nombre de cibles de qualité pour la minéralisation qui ont été identifiées sur d'autres parties du projet ». À propos de Fokus Fokus Mining Corporation est une société de ressources minérales qui acquiert et explore activement des gisements de métaux précieux situés dans la province de Québec, au Canada. En mettant en œuvre cette importante entreprise au sein de l'industrie minière canadienne, nous sommes déterminés à dévoiler le secret du projet aurifère Galloway. Le projet Galloway couvre une superficie de 2 865,54 hectares et est situé juste au nord de la Faille de Cadillac-Larder Lake qui s'étend latéralement sur plus de 100 km. De nombreux gisements d'or sont liés à cette structure et à celles qui s'y rattachent. Les travaux actuels se concentrent sur une petite partie ouest des claims miniers où plusieurs indices minéralisés ont été identifiés. Pour plus d'informations, visitez notre site Web à : fokusmining.com. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la véracité ou l'exactitude du contenu de ce communiqué.

.

Pour de plus amples informations :

Jean Rainville, Président et Chef de la direction

Tél.: (514) 918-3125, Fax: (819) 762-0097

Courriel: jrainville@fokusmining.com Liens connexes Accueil Mise en garde concernant les déclarations prospectives Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent constituer des informations prospectives. Les informations prospectives sont souvent, mais pas toujours, identifiées par l'utilisation de mots tels que « anticiper », « planifier », « estimer », « s'attendre », « peut », « vouloir », « avoir l'intention », « devrait », et expressions similaires. Les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés dans ces informations prospectives. Les résultats réels de la société pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces informations prospectives en raison de décisions réglementaires, de facteurs concurrentiels dans les secteurs dans lesquels la société exerce ses activités, de la conjoncture économique actuelle, de changements dans les plans de croissance stratégique de la société et d'autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de la société. La Société estime que les attentes reflétées dans les informations prospectives sont raisonnables, mais aucune assurance ne peut être donnée que ces attentes se révéleront exactes et ces informations prospectives ne doivent pas être indûment invoquées. Toute information prospective contenue dans ce communiqué de presse représente les attentes de la société à la date des présentes et est susceptible de changer après cette date. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si requis par la législation sur les valeurs mobilières applicable. Previous Article | Next Article Fokus Mining Corporation est une société minière d'envergure dédiée à l'acquisitation et à l'exploration de gisements de métaux précieux dans la province du Québec, au Canada. Galloway

Investisseur SIÈGE SOCIAL:

147 Avenue Québec, Rouyn-Noranda, Québec, Canada, J9X 6M8 ADRESSE POSTALE :

C.P. 491 Rouyn-Noranda, Quebec, Canada, J9X 5C4 Tél.: (819) 762-0609

Téléc.: (819) 762-0097 info@fokusmining.com Attachments Original document

