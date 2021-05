FOKUS MINING : SIGNE UNE CONVENTION D'OPTIONS AVEC MOSAIC MINERALS, SUR SON PROJET GABOURY. 19/05/2021 | 02:00 Envoyer par e-mail :

FR mai 18, 2021 FOKUS MINING SIGNE UNE CONVENTION D'OPTIONS AVEC MOSAIC MINERALS, SUR SON PROJET GABOURY. Previous Article | Next Article Rouyn-Noranda, Québec, Canada, 12 mai 2021 - Fokus Mining Corporation (« Fokus » ou la « Compagnie ») (TSXV : FKM, OTCQB : FKMCF, FSE : F7E1) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec la société Mosaic Minerals Corp. afin d'explorer et de développer la propriété Gaboury située au Témiscamingue, Québec. « L'électrification des industries de motorisés et de l'automobile favorise désormais le développement de ce type de projet. Et comme Fokus désirer se concentrer dans le développement du projet aurifère Galloway, ce partenariat avec Mosaic Minerals nous offre une excellente opportunité de remettre à l'avant-plan ce projet de métaux de base qu'est Gaboury. », a déclaré Jean Rainville, Président et Chef de la direction de Fokus. Cette propriété détenue à 100 % par Fokus (sans redevances) est composée de 82 titres miniers totalisant 4 282 hectares et héberge plusieurs indices connus de nickel, de cuivre et d'or. Située à environ 150 km au sud du camp minier de Rouyn-Noranda, la propriété est accessible toute l'année via un bon réseau routier. Au cours de 2010 et de 2011, quelques forages ont été réalisés par Fokus (anciennement Fieldex Exploration) afin de tester une anomalie Maxmin II et ils ont recoupé des valeurs significatives de nickel. La minéralisation semi-massive identifiée par ce programme de forage se trouve dans une gangue de calcite elle-même dans un gabbro fracturé et silicifié. Les meilleurs résultats rapportés à l'époque étaient : À la suite du programme restreint de forage, un levé électromagnétique du type InfiniTEM® a été effectué dans le trou GA-11-06 et un conducteur électromagnétique a été détecté à l'est de ce trou. Le trou de suivi GA-11-08 a ensuite été foré pour tester cette cible, mais le rapport des travaux a conclu que le sondage n'avait pas atteint la cible et que la minéralisation rencontrée dans le trou de forage n'expliquait pas la présence d'une anomalie conductrice. L'indice de cuivre Pyke, situé juste au nord de l'anomalie nickélifère, a fourni des teneurs en cuivre variant entre 0,99 % et 12,3 % dans des veines de chalcopyrite au contact d'un complexe d'andésite fracturée. La minéralisation semi-massive est constituée de chalcopyrite, pyrite et pyrrhotite dans une gangue de calcite. Quelques trous de forage n'ont pas fourni de résultats significatifs pour le cuivre. Le projet Gaboury est situé à environ 11 km à l'ouest de l'ancienne mine Loraine qui a produit 600 000 tonnes à une teneur de 0,47 % de nickel et de 1,08 % de cuivre. Ce type de dépôt est dans une minéralisation magmatique, à dominante Ni-Cu, associée à diverses intrusions mafiques et ultramafiques. De plus, les indices de Laverlochère et de Brisebois ont donné des valeurs aurifères atteignant 445 g/t dans des veines de quartz variant entre 0,3 et 5 mètres d'épaisseur sur une longueur variant entre 15 et 50 mètres. Un autre cisaillement minéralisé de 2 à 25 mètres d'épaisseur a donné des valeurs allant jusqu'à 8,8 g/t. Des teneurs en or de 27,97 g/t et 9,51 g/t sur 0,20 m ont également été recoupées dans le sondage G-18 sur Brisebois avec des échantillons sélectionnés dont les teneurs sont comprises entre 0,71 g/t et 1,23 g/t. Des valeurs de cuivre ont également été détectées à proximité de ces indices. Ces données historiques proviennent de GM 46167, GM 58164 et GM 04753 et sont disponibles dans les fichiers en ligne du gouvernement du Québec (MERN). MODALITÉS IMPORTANTES DE LA CONVENTION D'OPTION L'entente avec Mosaic Minerals leur permet d'acquérir initialement une participation de 60% en émettant immédiatement à Fokus 3 millions d'actions ordinaires de la société et en engageant des dépenses d'exploration de 1 million de dollars au cours des trois prochaines années suivant la signature de l'entente avec un minimum de 150 000$, la première année. Mosaic pourra alors acquérir une participation supplémentaire de 20 % en 1) engageant 2 500 000 $ en exploration sur une période de cinq ans (500 000 $ par année), et en 2) fournissant une estimation des ressources NI 43-101 incluant une certaine estimation des ressources indiquées et par la suite, Fokus conserverait un pourcentage indivis et non contributif de 20 % dans Gaboury. Une fois qu'elle aura acquis une participation de 60 % dans Gaboury, Mosaic aura jusqu'au 30 juin 2024 pour décider si elle souhaite acquérir les 20 % supplémentaires. Si Mosaic décide de ne pas dépasser 60 % d'intérêt, un joint-venture sera formé et Fokus deviendra l'opérateur du projet. La convention d'option est assujettie aux approbations requises du CSE et de la Bourse de croissance TSX. Le contenu de ce communiqué de presse a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, géo, administrateur de la compagnie, et personne qualifiée selon la norme NI 43-101. About Fokus Mining Fokus Mining Corporation is a mineral resource company actively acquiring and exploring precious metal deposits located in the province of Quebec, Canada. In implementing this major undertaking within the Canadian mining industry, we are determined to unlock the secret of the Galloway gold project. The Galloway project covers an area of 2,865.54 hectares and is located just north of the Cadillac-Larder Lake deformation which extends laterally for more than 100 km. Numerous gold deposits are related to that structure and its subsidiaries. The current work focuses on a small western portion of the mineral claims where several mineral occurrences have been identified. For more information, visit our website: fokusmining.com. The TSX Venture Exchange and its Regulation Services Provider (as that term is defined in the TSX Venture Exchange Policies) do not accept any responsibility for the truth or accuracy of its content. Caution Regarding Forward-Looking Statements Certain statements contained in this news release may constitute forward‐looking information. Forward‐looking information is often, but not always, identified by the use of words such as 'anticipate', 'plan', 'estimate', 'expect', 'may', 'will', 'intend', 'should', and similar expressions. Forward‐looking information involves known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause actual results or events to differ materially from those anticipated in such forward‐looking information. The Company's actual results could differ materially from those anticipated in this forward‐looking information as a result of regulatory decisions, competitive factors in the industries in which the Company operates, prevailing economic conditions, changes to the Company's strategic growth plans, and other factors, many of which are beyond the control of the Company. The Company believes that the expectations reflected in the forward‐looking information are reasonable, but no assurance can be given that these expectations will prove to be correct and such forward‐looking information should not be unduly relied upon. Any forward‐looking information contained in this news release represents the Company's expectations as of the date hereof, and is subject to change after such date. The Company disclaims any intention or obligation to update or revise any forward‐looking information whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by applicable securities legislation. Previous Article | Next Article Fokus Mining Corporation est une société minière d'envergure dédiée à l'acquisitation et à l'exploration de gisements de métaux précieux dans la province du Québec, au Canada. Galloway

