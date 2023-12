Par ailleurs, (en tant que mise à jour du communiqué de presse du 29 novembre 2023 dans lequel nous avions annoncé cet accord), Fokus a signé le 17 avril un accord de parrainage de six mois avec les rapports Rocks and Stocks News basés au Mexique.

Jean Rainville, président et chef de la direction, a commenté : « Nous nous efforçons d'optimiser les dollars dépensés pour nos campagnes de forage, et nous pensons qu'il est extrêmement important que des parties indépendantes révisent constamment nos modèles géologiques et nous aident à mieux définir nos cibles de forage ».

FOKUS a également retenu les services d'InnovExplo Inc. pour examiner les données existantes et évaluer le potentiel de la zone Hendrick à s'étendre vers l'est, ainsi que le potentiel des zones minéralisées GP et RB en profondeur. InnovExplo est la firme indépendante qui a préparé la première ressource minérale conforme à la norme NI43-101 sur Galloway (communiqué de presse du 23 mars 2023).

Rouyn-Noranda, Québec, Canada, 28 décembre 2023 - Corporation minière Fokus (« Fokus » ou la « Société » ) ( TSXV-FKM ) ( OTCQB: FKMCF ) ( FSE: F7E1 ) a le plaisir d'annoncer qu'elle a retenu les services d'ALS Goldspot pour examiner les résultats des programmes d'exploration du printemps et de l'été sur le projet Galloway afin de mieux définir les futures cibles de forage dans la partie ouest de la propriété. Cette mission fait suite à l'examen des modèles géologiques et des données historiques pour l'ensemble de la propriété Galloway, qui a été réalisé au début de l'année civile.

Le programme de parrainage qui consistait principalement en une vidéo préparée sous forme de questions et réponses a été affiché sur leur site Web. La Société et le sponsor sont des entités non liées et non affiliées, et le sponsor peut acheter des titres et ou les vendre à des fins d'investissement. Le sponsor n'est pas actuellement un actionnaire de la Société.

La société a également annoncé récemment (également dans le communiqué de presse daté du 29 novembre 2023) qu'elle a engagé Phenom Ventures LLC, basée à Miami, pour exécuter, pour la société, une campagne de marketing de parrainage sur le site Web de Gold Investment Letter afin d'accroître sa notoriété et d'élargir la portée de la société en Amérique du Nord par le biais d'articles écrits dans leur lettre. Le principal contact de la société avec le sponsor est M. Eric Muschinsk, qui a travaillé à Wall Street et dans la Silicon Valley pendant près de 30 ans, dans des domaines allant du capital-risque à tous les aspects des marchés de capitaux publics. La Société et Phenom sont des entités non liées et non affiliées. En contrepartie des services, la Société a payé en totalité au début du contrat une redevance de 50 000,00 $ pour une durée d'un mois qui a commencé le 29 novembre 2023. Le sponsor peut, à sa seule discrétion, acheter ou vendre des titres de la société à des fins d'investissement. Le sponsor est actuellement un actionnaire de la société.

Personne qualifiée

Les informations scientifiques et techniques relatives à Fokus incluses dans ce communiqué de presse ont été revues et approuvées par Gilles Laverdière, géologue, administrateur de la société et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).