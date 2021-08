Fokus Mining : Interim Financial Sta Second Quarter (June 30, 2021) 31/08/2021 | 20:02 Envoyer par e-mail :

(une société d'exploration / an exploration company) (la « Société » ou « Fokus » / the "Corporation" or "Fokus") DEUXIEME TRIMESTRE SECOND QUARTER 2021 RAPPORT DE GESTION POUR LA PÉRIODE DE SIX MOIS TERMINÉE LE 30 JUIN 2021 Ce rapport de gestion des résultats d'opération et de la situation financière de Fokus est préparé en conformité avec le Règlement 51- 102 sur les obligations d'information continue en ce qui concerne l'information continue des émetteurs assujettis. Il constitue un complément et un supplément aux états financiers consolidés intermédiaires condensés non audités de la Société et les notes afférentes pour la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et doit être lu en parallèle avec ceux-ci, ainsi qu'avec les états financiers annuels consolidés audités de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. La Société établit ses états conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») applicables pour l'établissement des états financiers intermédiaires, notamment IAS 34 - Information financière intermédiaire, incluant les chiffres comparatifs. Sauf si indiqué autrement, tous les montants dans ce rapport de gestion sont en dollars canadiens. La direction est responsable de préparer les états financiers et autres informations financières de la Société incluses dans ce rapport. Le conseil d'administration est responsable de s'assurer que la direction assume ses responsabilités à l'égard de la communication de l'information financière. Pour ce faire, le conseil a nommé un comité d'audit composé de deux administrateurs indépendants non membre de la direction. Le comité et la direction se réunissent pour discuter des résultats d'opération de la Société et de la situation financière avant d'émettre des recommandations et de présenter les états financiers au conseil d'administration pour son étude et approbation pour émission aux actionnaires. À la recommandation du comité d'audit, le conseil d'administration a approuvé les états financiers de la Société le 30 août 2021. MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED JUNE 30, 2021 This management's discussion and analysis ("MD&A") of Fokus's operating results and financial position follows Regulation 51-102respecting Continuous Disclosure Obligations for reporting issuers. It is a complement and supplement to the Corporation's unaudited condensed interim consolidated financial statements and related notes for the six-month period ended June 30, 2021 and should be read in conjunction therewith, and with the Corporation's consolidated audited financial statements for the year ended December 31, 2020. The Corporation prepares its financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards ("IFRS"), applicable to the preparation of interim financial statements, including IAS 34 - Interim Financial Reporting, including comparative figures. Unless otherwise indicated, all amounts in this MD&A are in Canadian dollars. Management is responsible for the preparation of the financial statements and other financial information relating to the Corporation included in this report. The Board of Directors is responsible for ensuring that management fulfills its responsibilities for financial reporting. In furtherance of the foregoing, the Board has appointed an Audit Committee composed of two independents directors not member of management. The Committee meets with management in order to discuss results of operations and the financial condition of the Corporation prior to making recommendations and submitting the financial statements to the Board of Directors for its consideration and approval for issuance to shareholders. On the recommendation of the Audit Committee, the Board of Directors has approved the Corporation's financial statements on August 30, 2021. Date Ce rapport de gestion a été rédigé le 30 août 2021. Date This MD&A was produced on August 30, 2021. Description de l'entreprise Corporation minière Fokus, constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est une société d'exploration minière engagée dans l'acquisition et l'exploration de propriétés minières ayant le potentiel d'accueillir des gisements de type métaux précieux. Fokus est présentement active au Québec (Canada) et détient un portefeuille de propriétés minières. Fokus est un émetteur assujetti en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec, et se transige sur la bourse de croissance TSX sous le symbole boursier FKM et aux États- Unis sur OTCQB Venture Market sous le symbole boursier FKMCF. Fokus se transige également aux bourses de Francfort, Munich, Xetra et Berlin, en Europe, sous le symbole F7E1. Description of the business Fokus Mining Corporation, which is incorporated under the Federal Law for Business Corporations, is a mining exploration company involved in the acquisition and exploration of mining properties with prospects for hosting precious metal deposits. Fokus is currently active in Quebec (Canada) and holds a portfolio of mineral properties. Fokus is a reporting issuer in Alberta, British-Columbia, and Quebec, and trades on the TSX Venture Exchange under the symbol FKM and in United States on the OTCQB Venture Market under the symbol FKMCF. It also trades on the Frankfurt, Munich, Xetra and Berlin Exchange in Europe under the symbol F7E1. 1 Performance globale Au cours des deux premiers trimestres de 2021, la Société a effectué des travaux d'exploration d'un montant total de 1 963 584 $, et ce, principalement sur sa propriété Galloway. D'ailleurs, la Société a complété ses engagements pour acquérir la propriété Galloway. La Société continue sont important programme de forage, toujours sur la propriété Galloway. De plus, la Société a optionné ses propriétés Gaboury et 113 Nord et a obtenu en retour un total de cinq millions d'actions de la société Mosaic Minerals Corp. (voir les communiqués de presse de la Société du 12 mai et 9 juin 2021 respectivement). Propriétés et travaux de prospection et d'évaluation réalisés Galloway (90 % et 100 %) Le 16 juillet 2020, la Société a conclu une entente d'option minière avec Vantex Resources Ltd. (TSXV: VAX) de Vancouver en vertu de laquelle Fokus allait acquérir la propriété Galloway, comprenant 3 concessions minières et 95 claims miniers dans le canton de Dasserat au Québec. Afin d'acquérir sa participation de 100 % (90 % dans quelques claims) dans la propriété Galloway, Fokus a verser 250 000 $ à Vantex Resources lors de l'approbation de la convention d'option minière par la Bourse de croissance TSX (la «date d'entrée en vigueur»), verser 750 000 $ supplémentaires à Vantex Resources en trois tranches de 250 000 $ chacune sur une période de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur, pour un total de 1 million de dollars. En date du présent rapport de gestion, la Société a complété ses engagements envers Vantex Resources Ltd pour l'acquisition de la propriété. Fokus a également émis 3 000 000 d'actions à Vantex Resources dans les dix jours suivant la date d'entrée en vigueur. Après avoir complété l'acquisition, si Fokus reçoit un rapport technique qualifiant un minimum de 500 000 onces d'or comme «ressources indiquées» sur la propriété Galloway, elle devra verser 500 000 $ supplémentaires à Vantex Resources. Dans le cas où le rapport technique qualifie un minimum de 1 000 000 onces d'or comme «ressources indiquées» sur la propriété Galloway, le montant du paiement augmentera à 1 000 000 $. La campagne de forage au diamant de 40 000 mètres qui a débuté en novembre 2020 progresse et s'est maintenant étendue à l'extérieur des secteurs Morriss et Hendrick avec des forages également en cours dans les zones minéralisées GP et Hurd également situées sur la partie ouest de la propriété. Une firme indépendante est également en train de revoir la caractérisation de la minéralisation dans les différents secteurs pour aider à l'optimisation du vaste programme d'exploration en cours. Des travaux pour un montant de 1 958 334 $ ont été effectué sur la propriété au cours des deux premiers trimestres de 2021. Bloc SEB (100 %) Le 30 mars 2020, la Société acquerra auprès d'un prospecteur un intérêt indivis de 100 % dans 12 claims miniers représentant 636 hectares (6.3 km2) situé à 200 kilomètres à l'est de la municipalité de Eastmain sur le territoire de la Baie-James. En contrepartie de la propriété, le vendeur a reçu 2 000 $ et 1 250 000 actions de Fokus. Fokus devra également dépenser un minimum de 100 000 $ sur la propriété sur une période de 24 mois. La propriété est assujettie à une redevance nette d'affinage de 1 %, dont la moitié (0,5 %) peut être rachetée par Fokus pour 1 million de dollars. Overall performance During the first two quarters of 2021, the Corporation carried out exploration work totaling $1,963,584, mainly on its Galloway property. Moreover, the Corporation has completed its commitments to acquire the Galloway property. The Corporation continues its major drilling program, still on the Galloway property. In addition, the Corporation optioned its Gaboury and 113 North properties and obtained in return a total of five million shares of Mosaic Minerals Corp. (see the Corporation's press releases of May 12 and June 9, 2021 respectively). Properties and Exploration and evaluation work Galloway (90% and 100%) On July 16, 2020, the Corporation has entered into a Mineral Option Agreement with Vantex Resources Ltd. (TSXV: VAX) of Vancouver under which Fokus would acquire the Galloway Property, comprised of 3 mining concessions and 95 claims in Dasserat Township, Québec. In order to acquire a 100% interest in the Galloway Property (90% in some claims), Fokus paid $250,000 to Vantex Resources upon approval of the Mineral Option Agreement by the TSX Venture Exchange (the "Effective Date"), paid an additional $750,000 to Vantex Resources in three tranches of $250,000 each over a period of nine months from the Effective Date, for a total of $1 million. As of the date of this MD&A, the Corporation has fulfilled its commitments to Vantex Resources Ltd for the acquisition of the property. Fokus also issued 3,000,000 shares to Vantex Resources within ten days of the Effective Date. After the acquisition, if Fokus receives a technical report qualifying a minimum of 500,000 ounces of gold as "indicated resources" on the Galloway Property, it must pay an additional $500,000 to Vantex Resources. In the event that the technical report qualifies a minimum of 1,000,000 ounces of gold as "indicated resources" on the Galloway Property, the amount of the payment will increase to $1,000,000. The 40,000-meter diamond drill campaign that started in November 2020 is progressing and has now been extended outside the Morriss and Hendrick sectors with drilling also taking place in GP and Hurd mineralized zones also located on the western portion of the property. An independent firm is also reviewing characterisation of the mineralization in the different areas to assist in the optimization of the vast exploration program under way. Work for an amount of $1,958,334 have been done on the property during the first two quarters of 2021. Bloc SEB (100%) On March 30, 2020, the Corporation acquired from a prospector a 100% interest in 12 mineral claims representing 636 hectares (6.3 sq.km) located 200 kilometres east of Eastmain, James Bay. In consideration for the property, the Vendor received $2,000 and 1,250,000 Fokus shares. Fokus is also obliged to spend a minimum of $100,000 over a 24 months period. The property is subject to a 1% Net Smelter Return Royalty, of which one half (0.5%) may be repurchased by Fokus for $1 million. 2 Le projet Bloc SEB couvre une partie de la bande volcano- sédimentaire archéenne de la rivière Eastmain. Les lithologies à prédominance sédimentaire du secteur Auclair sont caractérisées par la présence de formations de fer variant de quelques mètres à plus de quarante mètres de largeur et localement de conglomérats. La région présente une très grande complexité structurale liée à la présence de plis polyphasés, de zones cisaillées et de failles. La géologie du secteur Auclair se résume en un empilement sédimentaire situé au cœur d'un grand pli bordé de roches volcaniques. Au troisième trimestre de 2020, la Société a envoyé une équipe de géologues consultants pour faire de la prospection de base sur le terrain en vue d'établir un programme d'exploration pour cette année. 113 Nord (100 %) Le 24 avril 2020, la Société acquerra de 3 prospecteurs un intérêt indivis de 100 % dans 61 claims miniers représentant 3 156 hectares (31.56 km2) situé environ à 41 kilomètres au nord de la municipalité de Senneterre en Abitibi. En contrepartie de la propriété, les vendeurs ont reçu un total de 6 000 $ et 3 600 000 actions de Fokus. La Société devra également dépenser un minimum de 200 000 $ sur la propriété sur une période de 24 mois. La propriété est assujettie à une redevance nette d'affinage de 3 %. Le projet 113 Nord est situé dans la partie sud-est de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, dans une bande de 6 à 12 kilomètres de large composée de roches volcano-sédimentaires orientées vers le nord- nord-ouest et située entre les batholites granodiorite-tonalite de Josselin et Montgay. Les roches volcaniques de cette bande, qui s'appelle Formation de Desboues, présentent des compositions felsiques, intermédiaires et mafiques et sont recoupées par des dykes de dunite, de gabbro et de diorite. Des formations de fer (sulfures et oxydes) et des roches sédimentaires clastiques, telles que les grauwackes et les schistes, sont également présentes. Certains indices aurifères, avec et sans présence de chalcopyrite, sont reconnus dans l'environnement du projet. Au troisième trimestre de 2020, la Société a réalisé un levé aéroporté de mesures magnétiques qui totalise 1 448 km linéaires. L'interprétation des résultats sera complétée dans les prochains mois. En juin 2021, la Société a conclu une entente avec la société Mosaic Minerals Corp. afin d'explorer et de développer la propriété 113 Nord. L'entente avec Mosaic Minerals leur permet d'acquérir initialement une participation de 50 % en émettant immédiatement deux millions d'actions ordinaires de la société à Fokus (actions reçues en juin 2021) et effectuer des dépenses d'exploration de 500 000 $ au cours des quatre prochaines années suivant la signature de l'entente avec un minimum de 100 000 $ la première année. Une fois les engagements complétés, une coentreprise sera constituée avec une clause de dilution standard. Si une partie est diluée à une participation de 10 % ou moins, sa participation sera convertie en une redevance de production de 2 %. La valeur des deux millions d'actions reçues était de 350 000 $ à la date de l'entente. Ce montant a été déduit de la valeur de la propriété comme une disposition. La Société s'attend à ce que Mosaic lance une petite campagne de forage sur la propriété à l'automne. Cela testera plusieurs occurrences minéralisées connues. The Bloc SEB project is located in the southeastern part of the Auclair Formation in the La Grande Subprovince. The Auclair Formation consists of a sedimentary pile essentially made up of paragneiss alternating with iron formations varying from a few metres to forty metres thick. South of Lac Beryl, there is an intrusion corresponding to a foliated and homogeneous tonalite as well as a band of volcanic rocks belonging to the Natel Formation. The Natel Formation represents the basis of the Eastmain Group. South of the Natel Formation, metasedimentary rocks are described as belonging to the Laguiche Complex. The region has structural complexity linked to the presence of folds, shear zones and faults. In the third quarter of 2020, the Corporation sent a team of consultant geologists to do basic field prospecting with a view to establishing an exploration program for this year. 113 North (100%) On April 24, 2020 Fokus acquired from 3 prospectors a 100% interest in 61 mineral claims representing 3,156 hectares (31,56 sq.km) located 41 kilometres north of the Senneterre municipality in Abitibi. In consideration for the property, the vendors received a total $6,000 and 3,600,000 Fokus shares. The Corporation is also obliged to spend a minimum of $200,000 over a 24 months period. The property is subject to a 3% Net Smelter Return Royalty. The 113 North project is located in the southeast part of the Abitibi Greenstone belt, within a 6-12 kilometres wide band composed of volcano-sedimentary rocks oriented towards the north - northwest and situated between the granodioritic-tonalitic batholiths of Josselin and Montgay. Volcanic rocks of this band, which is named Formation of Desboues, exhibited felsic, intermediate and mafic compositions and are cross-cut by dunite, gabbro and diorite dykes. Iron formations (sulphide and oxide) and clastic sedimentary rocks, such as greywackes and shales, are also present. Some gold showings, with and without the presence of chalcopyrite, are recognized in the project environment. In the third quarter of 2020, the Corporation completed an airborne magnetic measurements survey totaling 1,448 linear km. The interpretation of the results will be completed in the coming months. In June 2021, the Corporation has concluded an agreement with the company Mosaic Minerals Corp. in order to explore and develop the 113 North property. The agreement with Mosaic Minerals allows them to initially acquire a 50% interest by issuing immediately two million common shares of the company to Fokus (shares received in June 2021) and make exploration expenditures of $500,000 over the next four years following the signature of the agreement with a minimum of $100,000 in the first year. Once the earn-in is completed a joint-venture will be formed with standard dilution clause. If a party is diluted to a 10% or lower participating interest, its interest will be converted into a 2% Production Royalty Interest. The value of the two million shares received were at $350,000 at of the date of the agreement. This amount has been deducted from the value of the property as a disposal. It is expected that Mosaic will initiate a small drilling campaign on the property in the Fall. This will test several known mineralized occurences. 3 Gaboury (100 %) En mai 2021, la Société a conclu une entente avec la société Mosaic Minerals Corp. afin d'explorer et de développer la propriété Gaboury située au Témiscamingue, Québec. L'entente avec Mosaic Minerals leur permet d'acquérir initialement une participation de 60 % en émettant immédiatement à Fokus 3 millions d'actions ordinaires de la société (actions reçues en mai 2021) et en engageant des dépenses d'exploration de 1 million de dollars au cours des trois prochaines années suivant la signature de l'entente avec un minimum de 150 000 $ la première année. Mosaic pourra alors acquérir une participation supplémentaire de 20 % en 1) engageant 2 500 000 $ en exploration sur une période de cinq ans (500 000 $ par année), et en 2) fournissant une estimation des ressources NI 43-101 incluant une certaine estimation des ressources indiquées et par la suite, Fokus conserverait un pourcentage indivis et non contributif de 20 % dans Gaboury. Une fois qu'elle aura acquis une participation de 60 % dans Gaboury, Mosaic aura jusqu'au 30 juin 2024 pour décider si elle souhaite acquérir les 20 % supplémentaires. Si Mosaic décide de ne pas dépasser 60 % d'intérêt, un joint-venture sera formé et Fokus deviendra l'opérateur du projet. La propriété Gaboury avait été radié des livres par le passé donc la réception des actions a créé un gain de $ 300 000 sur disposition de propriété soit la valeur, à la date de l'entente, des trois millions d'actions reçu. La Société s'attend également à ce que Mosaic fore quelques trous après avoir terminé son programme sur la propriété 113 North. Ce travail se concentrera dans une zone de minéralisation nickélifère connue. RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS (non audités) SUMMARY OF QUARTERLY RESULTS (unaudited) Gaboury (100%) In May 2021, the Corporation has entered into an agreement with the company Mosaic Minerals Corp. in order to explore and develop the Gaboury property located in Temiscamingue, Quebec. The agreement with Mosaic Minerals allows them to initially acquire a 60% interest by issuing immediately to Fokus 3 million common shares of the company (shares received in May 2021) and by incurring exploration expenditures of $1 million over the next three years following the signature of the agreement with a minimum of $150,000 in the first year. Mosaic can then acquire an additional 20% interest by :1) incurring $2,500,000 in exploration over a 5 year period ($500,000 per year), and; 2) delivering a NI 43-101 resource estimate that includes some indicated resource estimate and thereafter, Fokus would retain an undivided and non-contributory 20% in Gaboury. Once it acquires a 60% interest in Gaboury, Mosaic will have until June 30, 2024 to decide if it wants to acquire an additional 20%. If Mosaic decides not to go over 60% interest, a joint venture will be formed and Fokus will become the operator of the project. The Gaboury property had been written off in the past, so the receipt of the shares created a gain on disposal of a property of $300,000, the value, as of the date of the agreement, of the three million shares received. It is also expected that Mosaic will drill some holes this all, after they complete their program on the 113 North property. This work will focus in an area of known nickel mineralization. Année / Year 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 Trimestre / Quarter Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 $ $ $ $ $ $ $ $ Revenu d'intérêts / Interest revenue 1 307 1 956 2 311 424 103 54 413 422 Bénéfice (perte nette) / Net income (loss) (63 218) (331 931) (676 620) (746 954) (367 567) 48 051 (462 821) (65 906) Bénéfice (perte) nette par action de base et diluée / Basic and diluted net income (loss) per share (0,00) (0,01) (0,01) (0,02) (0,01) 0,00 (0,03) (0,00) Fokus n'a pas, depuis la date de sa constitution, déclaré ni versé de dividendes au comptant sur ses actions ordinaires. Pour l'avenir prévisible, Fokus anticipe qu'elle conservera les bénéfices futurs et autres sources de trésorerie pour l'exploitation et le développement de ses activités. Fokus has not, since the date of its incorporation, declared or paid any dividends in cash on its Common Shares. For the foreseeable future, Fokus anticipates that it will retain future earnings and other cash resources for the operation and development of its business. 4 La Société est une société d'exploration et, par conséquent, elle ne dégage pas de revenus réguliers et doit continuellement émettre des actions pour pouvoir poursuivre ses travaux d'exploration sur ses propriétés minières et ses opérations courantes. Au cours du deuxième trimestre de 2021 « Q2 2021 », la Société a enregistré une perte nette de 63 218 $ comparativement à une perte nette de 367 567 $ au cours du deuxième trimestre de 2020 « Q2 2020 ». Les honoraires de consultants se sont élevés à 124 380 $ pour Q2 2021 comparativement 49 920 $ pour Q2 2020. Cette augmentation provient de l'augmentation des activités de la Société. Les honoraires professionnels se sont élevés à 26 154 $ pour Q2 2021 contre 56 196 $ pour Q2 2020. Les frais de bureau de Q2 2021 se sont élevés à 2 279 $ contre 744 $ pour Q2 2020. Les frais de location de locaux se sont élevés à 4 500 $ pour Q2 2021 et Q2 2020. Les dépenses en assurances du Q2 2021 se sont élevées à 2 514 $ comparativement à aucun montant pour Q2 2020. Les dépenses de télécommunications et site web ont augmenté passant de 304 $ pour Q2 2020 à 639 $ pour Q2 2021. Les frais de conférences et promotion se sont élevés à 65 042 $ pour Q2 2021 contre 3 500 $ pour Q2 2020 et démontre la volonté de la Société à se faire connaitre des milieux financiers. Les frais associés aux sociétés ouvertes se sont élevés à 14 068 $ pour Q2 2021 contre 18 221 $ pour Q2 2020. Les autres dépenses d'administration ont été relativement stables, sont cycliques et fluctuent selon les événements qui se présentent, ceux-ci n'étant pas nécessairement prévisibles. La Société a enregistré un gain sur la vente d'une propriété minière de 300 000 $ pour Q2 2021 contre 10 250 $ pour Q2 2020. La Société a également enregistré un gain sur règlements de dettes de 97 269 $ au Q2 2020 contre aucun montant pour Q2 2021. La Société a enregistré une perte sur variation de la juste valeur des placements de 150 000 $ au Q2 2021 contre un gain de 8 800 $ au Q2 2020. La Société a enregistré une rémunération et paiements fondés sur des actions de 11 750 $ au Q2 2021 contre 242 900 $ au Q2 2020. La Société a enregistré d'autres revenus de 36 943 $ au Q2 2021 contre aucun autre revenu au Q2 2020. The Corporation is an exploration company, and, accordingly, does not generate revenue on a regular basis and must continually issue shares in order to further explore its mineral properties and its operations. For the second quarter of 2021 "Q2 2021", the Corporation recorded a net loss of $63,218 in comparison of a net loss of $367,567 for the second quarter of 2020 "Q2 2020". Consulting fees amounted to $124,380 for Q2 2021 against $49,920 for Q2 2020. This increase is due to the increase in the activities of the Corporation. Professional fees amounted to $26,154 for Q2 2021 against $56,196 for Q2 2020. Office expenses were at $2,279 for Q2 2021 against $744 for Q2 2020. Office rental expenses amounted to $4,500 for Q2 2021 and Q2 2020. Insurance expenses amounted to $2,514 for Q2 2021 against no amount for Q2 2020. Expenses for telecommunications and website were higher from $304 for Q2 2020 to $639 for Q2 2021. Conference and promotion expenses amounted to $65,042 for Q2 2021 against $3,500 for Q2 2020 and demonstrates the Corporation's desire to make itself known to financial markets. Allocated sums for public companies expenses amounted to $14,068 for Q2 2021 against $18,221 for Q2 2020. The other administrative expenses remained relatively stable, are cyclical and may fluctuate according to the events, which are not always predictable. The Corporation recorded a gain on disposal of a mining property of $300,000 for Q2 2021 against $10,250 for Q2 2021. The Corporation also recorded a gain on debts settlement of $97,269 for Q2 2020 against no amount for Q2 2021. The Corporation recorded a loss on changes in fair value of investments of $150,000 in Q2 2021 against a gain of $8,800 in Q2 2020. The Corporation recorded share-based compensation at $11,750 for Q2 2021 against $242,900 for Q2 2020. The Corporation recorded other revenue of $36,943 in Q2 2021 against no other revenue in Q2 2020 Situation de trésorerie et sources de financement Au 30 juin 2021, la Société possédait un montant en banque de 1 916 521 $ contre 4 878 367 $ au 31 décembre 2020. Ces liquidités sont toutes réservé à des frais d'exploration minières puisqu'il restait 2 575 173 $ à dépenser en regard aux financements accréditifs. Au 30 juin 2021, le fonds de roulement de la Société était de 2 442 693 $ comparativement à un fonds de roulement de 4 900 487 $ au 31 décembre 2020. L'exercice des 28 208 646 bons de souscription et options aux courtiers en circulation en date du rapport de gestion représente un financement potentiel de 6 430 796 $. Ces bons de souscription et options expirent en 2022 et 2023 et ont un prix d'exercice entre 0,08 $ et 0,45 $. L'exercice des 5 040 000 options d'achat d'actions en circulation en date du rapport de gestion représente un financement potentiel supplémentaire de 1 559 000 $. Ces options expirent entre 2021 et 2030 et ont un prix d'exercice entre 0,12 $ et 1,00 $. La direction de la Société devra à nouveau se financer pour être en mesure de maintenir ses activités pour les douze prochains mois. Cash flow and financing sources As at June 30, 2021, the Corporation had $1,916,521 in bank against $4,878,367 as at December 31, 2020. These liquidities are all reserved for mining exploration expenses as there was $2,575,173 to be spent on flow-through financings. As at June 30, 2021, the Corporation's working capital is at $2,442,693 in comparison to a working capital of $4,900,487 as at December 31, 2020. The exercise of the 28,208,646 warrants and broker warrants outstanding in date of this report represents added potential financing of $6,430,796. These warrants expire in 2022 and 2023 and have an exercise price between $0.08 and $0.45. The exercise of the 5,040,000 outstanding share purchase options in date of this report represents an added potential financing of $1,559,000. These options expire between 2021 and 2030 and have an exercise price between $0.12 and $1.00. The Corporation's management will again have to raise financing to be able to maintain its operations for the next twelve months. 5 This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here. 