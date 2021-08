Fokus Mining : Interim Financial Statements Second Quarter (June 30, 2021) 31/08/2021 | 20:12 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires CORPORATION MINIÈRE FOKUS (anciennement Exploration Fieldex Inc., société d'exploration) ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES CONDENSÉS NON AUDITÉS POUR LA PÉRIODE DE SIX MOIS TERMINÉE LE 30 JUIN 2021 (exprimé en dollars canadiens, sauf pour le nombre des actions et les montants par action) FOKUS MINING CORPORATION (formerly Fieldex Exploration Inc., an exploration corporation) UNAUDITED CONDENSED INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SIX-MONTH PERIOD ENDED JUNE 30, 2021 (expressed in Canadian dollars, except share and per share amounts) Les états financiers ci-joints ont été dressés par la direction de Corporation minière Fokus et n'ont pas été examinés par les auditeurs / The attached financial statements have been prepared by Management of Fokus Mining Corporation and have not been reviewed by the auditors CORPORATION MINIÈRE FOKUS FOKUS MINING CORPORATION ÉTATS CONSOLIDÉS CONSOLIDATED INTERIM INTERMÉDIAIRES DE LA SITUATION FINANCIÈRE STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Non audités) (Unaudited) 31 décembre 2020 / 30 juin 2021 / December 31, June 30, 2021 2020 $ $ ACTIF ASSETS Actif courant Current assets Trésorerie (note 3) 1 916 521 4 878 367 Cash (Note 3) Placements (note 5) 500 000 - Investments (Note 5) Avance à Idénergie inc. 12 500 12 500 Advance to Idénergie Inc. Autres débiteurs 2 818 2 818 Other accounts receivable Taxes à recevoir 186 980 134 893 Taxes receivable Crédit d'impôt minier à recevoir 10 332 10 332 Mining tax credit receivable Crédit d'impôt relatif aux ressources à recevoir 179 372 179 372 Tax credit related to resources receivable Frais payés d'avance 59 400 6 101 Prepaid expenses 2 867 923 5 224 383 Actif non courant Non current asset Immobilisations corporelles 2 323 2 607 Property, plant and equipment Propriétés minières (note 6) 1 666 564 1 449 184 Mining properties (Note 6) Actifs de prospection et d'évaluation (note 7) 2 514 494 550 910 Exploration and evaluation assets (Note 7) 4 183 381 2 002 701 Total de l'actif 7 051 304 7 227 084 Total Assets PASSIF LIABILITIES Passif courant Current liabilities Créditeurs 425 230 323 896 Accounts payable Total du passif courant 425 230 323 896 Total Current Liabilities CAPITAUX PROPRES EQUITY Capital-social (note 8) 29 981 217 29 883 470 Capital stock (Note 8) Surplus d'apport 5 250 742 4 957 818 Contributed surplus Bons de souscription 1 003 263 1 275 899 Warrants Déficit (29 609 148) (29 213 999) Deficit Total des capitaux propres 6 626 074 6 903 188 Total Equity Total du passif et des capitaux propres 7 051 304 7 227 084 Total Liabilities and Equity Continuité d'exploitation (note 1) Going concern (Note 1) Les notes aux états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires condensés non audités. / The accompanying notes are an integral part of these unaudited condensed interim consolidated financial statements. 2 CORPORATION MINIÈRE FOKUS FOKUS MINING CORPORATION ÉTATS CONSOLIDÉS CONSOLIDATED INTERIM INTERMÉDIAIRES DE LA PERTE NETTE STATEMENTS OF NET LOSS PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES 30 JUIN PÉRIODES DE SIX MOIS TERMINÉES LES 30 JUIN THREE-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30 SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30 2021 2020 2021 2020 (Non audités) (Unaudited) $ $ $ $ CHARGES EXPENSES Honoraires des consultants 124 380 49 920 232 183 85 920 Consulting fees Honoraires professionnels 26 154 56 196 55 047 60 198 Professional fees Frais de bureau 2 279 744 6 466 1 222 Office expenses Location des locaux 4 500 4 500 9 000 9 000 Office rental Assurances 2 514 - 5 034 - Insurance Télécommunications et site web 639 304 10 098 1 229 Telecommunications and website Conférences et promotion 65 042 3 500 197 468 5 196 Conferences and promotion Frais associés aux sociétés ouvertes 14 068 18 221 23 775 27 957 Public company expenses Rémunération et paiements fondés sur des actions 11 750 242 900 46 000 242 900 Share-based compensation Amortissement des immobilisations Amortization of property, plant and corporelles 142 185 284 370 equipment Gain sur disposition de propriétés Gain on disposal of mining minières (300 000) - (300 000) (10 250) properties PERTE (GAIN) D'OPÉRATION (48 532) 376 470 285 355 423 742 OPERATING LOSS (GAIN) Revenu d'intérêts (1 307) (103) (3 263) (157) Interest revenue Autres revenus (36 943) - (36 943) - Other revenue Gain sur règlements de dettes - - - (97 269) Gain on debts settlement Variation de la juste valeur des Changes in fair value of placements 150 000 (8 800) 150 000 (6 800) investments 111 750 (8 903) 109 794 (104 226) PERTE AVANT IMPÔTS 63 218 367 567 395 149 319 516 LOSS BEFORE INCOME TAXES Impôts sur le résultat et impôts différés - - - - Income taxes and deferred taxes PERTE NETTE 63 218 367 567 395 149 319 516 NET LOSS PERTE NETTE PAR ACTION DE BASIC AND DILUTED NET BASE ET DILUÉE 0,00 0,01 0,01 0,01 LOSS PER SHARE MOYENNE PONDÉRÉE DES WEIGHTED AVERAGE NUMBER ACTIONS EN CIRCULATION 62 144 096 27 419 693 62 080 974 21 862 747 OF SHARES OUTSTANDING Les notes aux états financiers font partie intégrante des états financiers intermédiaires condensés non audités. / The accompanying notes are an integral part of these unaudited condensed interim financial statements. 3 CORPORATION MINIÈRE FOKUS FOKUS MINING CORPORATION ÉTATS CONSOLIDÉS INTERIM CONSOLIDATED INTERMÉDIAIRES DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (Non audités) (Unaudited) Nombre Capital- Surplus Total des d'actions / social / Bons de d'apport / capitaux Number of Capital souscription / Contributed Déficit / propres / shares stock Warrants surplus Deficit Total equity $ $ $ $ $ Solde - 1er janvier 2021 61 816 373 29 883 470 1 275 899 4 957 818 (29 213 999) 6 903 188 Balance - January 1, 2021 Perte nette de la période - - - - (395 149) (395 149) Net loss for the period Acquisition de propriétés minières 100 000 17 000 - - - 17 000 Acquisition of mining properties Bons de souscription exercés 392 857 57 447 (14 412) - - 43 035 Warrants exercised Bons de souscription expirés - - (258 224) 258 224 - - Warrants expired Options d'achat d'actions exercées 100 000 23 300 - (11 300) - 12 000 Stock options exercised Rémunération et paiements fondés sur des actions - - - 46 000 - 46 000 Share-based compensation Solde - 30 juin 2021 62 409 230 29 981 217 1 003 263 5 250 742 (29 609 148) 6 626 074 Balance - June 30, 2021 Solde - 1er janvier 2020 15 668 023 23 493 058 312 460 3 659 652 (27 470 909) (5 739) Balance - January 1, 2020 Perte nette de la période - - - - (319 516) (319 516) Net loss for the period Émission d'actions dans le cadre d'un règlement de dettes 2 276 160 136 570 - - - 136 570 Share issuance related to debts settlement Acquisition de propriétés minières 4 850 000 453 000 - - - 453 000 Acquisition of mining properties Financement privé 10 142 857 305 084 344 916 - - 650 000 Private placement Frais d'émission d'actions - - - 5 208 (33 550) (28 342) Share issuance expenses Rémunération et paiements fondés sur des actions - - - 242 900 - 242 900 Share-based compensation Solde - 30 juin 2020 32 937 040 24 387 712 657 376 3 907 760 (27 823 975) 1 128 873 Balance - June 30, 2020 Les notes aux états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires condensés non audités. / The accompanying notes are an integral part of these unaudited condensed interim consolidated financial statements. 4 CORPORATION MINIÈRE FOKUS FOKUS MINING CORPORATION TABLEAUX CONSOLIDÉS INTERIM CONSOLIDATED INTERMÉDIAIRES DES FLUX DE TRÉSORERIE STATEMENTS OF CASH FLOWS PÉRIODES DE SIX MOIS TERMINÉES LES 30 JUIN SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30 2021 2020 (Non audités) (Unaudited) $ $ ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES OPERATING ACTIVITIES Gain (perte) nette (395 149) (319 516) Net gain (loss) Éléments n'impliquant aucun mouvement de trésorerie : Items not involving cash: Rémunération et paiements fondés sur des actions 46 000 242 900 Share-based compensation Amortissement des immobilisations corporelles 284 370 Amortization of property, plant and equipment Gain sur vente de propriétés minières (300 000) (10 250) Gain on disposal of a mining properties Gain sur règlement de dettes - (97 269) Gain on debts settlement Variation de la juste valeur des placements 150 000 (6 800) Changes in fair value of investments (498 865) (190 565) Variation nette des éléments hors caisse du fonds de Net change in non-cash operating working capital roulement (note 4) (342 364) (42 046) items (Note 4) (841 229) (232 611) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT FINANCING ACTIVITIES Placement privé - 650 000 Private placement Bons de souscription exercés 43 035 - Warrants exercised Options d'achat d'actions exercées 12 000 - Stock options exercised Frais d'émission d'actions - (28 342) Share issuance expenses 55 035 621 658 ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT INVESTING ACTIVITIES Acquisition de propriétés minières (550 380) (8 000) Acquisition of mining properties Frais de prospection et d'évaluation (1 625 272) - Exploration and evaluation expenses (2 175 652) (8 000) AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE (2 961 846) 381 047 CASH INCREASE (DECREASE) TRÉSORERIE AU DÉBUT 4 878 367 15 896 CASH BEGINNING OF PERIOD TRÉSORERIE À LA FIN 1 916 521 396 943 CASH END OF PERIOD Information additionnelle : Additional information: Intérêts encaissés 3 263 157 Interest received Les notes aux états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires condensés non audités. / The accompanying notes are an integral part of these unaudited condensed interim consolidated financial statements. 5 This is an excerpt of the original content. This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here. Attachments Original document

Fokus Mining Corp. published this content on 31 August 2021 and is solely responsible for the information contained therein.

